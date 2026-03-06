Trà xanh có tên khoa học Camellia sinensis, là một trong những loại thực phẩm được nghiên cứu nhiều nhất về tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, ở Việt Nam, người dân sử dụng trà xanh dưới hai dạng phổ biến là chè tươi (lá tươi nấu nước) hoặc trà mạn (đã được sao, sấy khô). Cả hai đều chứa nhiều hoạt chất sinh học quan trọng, đặc biệt là nhóm catechin.

Trà xanh hỗ trợ giảm béo. Ảnh: N. Huyền

Trong đó, nổi bật nhất là EGCG (epigallocatechin gallate), hợp chất chống oxy hóa mạnh cùng với caffeine. Đây là hai thành phần có liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển hóa năng lượng và mỡ trong cơ thể.

Tác động đến quá trình chuyển hóa mỡ

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, EGCG trong trà xanh có khả năng thúc đẩy quá trình oxy hóa axit béo, giúp cơ thể sử dụng mỡ làm nguồn năng lượng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, caffeine trong trà xanh có tác dụng kích thích sinh nhiệt nhẹ. Quá trình này góp phần làm tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, các polyphenol, nhóm hợp chất thực vật dồi dào trong trà xanh còn được ghi nhận có tác dụng chống viêm, cải thiện chuyển hóa lipid và tăng độ nhạy insulin. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

“Một số nghiên cứu và phân tích gộp cho thấy việc sử dụng chiết xuất trà xanh chứa khoảng 300-800mg catechin mỗi ngày, tương đương khoảng 3-5g trà khô hoặc 35-40g chè tươi, trong 8-12 tuần có thể giúp giảm nhẹ cân nặng khoảng 1-2kg và giảm mỡ nội tạng ở người thừa cân khi kết hợp chế độ ăn và vận động”, Tiến sĩ Phương cho biết.

Một số thử nghiệm lâm sàng cũng ghi nhận sự cải thiện về vòng eo và mỡ bụng ở người tham gia. Tuy vậy, chuyên gia nhấn mạnh hiệu quả của trà xanh chỉ ở mức hỗ trợ, không phải giải pháp “đốt mỡ cấp tốc”.

Nên dùng chè tươi hay trà khô?

Theo Tiến sĩ Phương, cả chè tươi và trà khô đều có giá trị dinh dưỡng nếu sử dụng đúng cách. Chè tươi thường có vị đậm, hàm lượng polyphenol khá cao nếu sử dụng lá mới hái. Tuy nhiên, khi hãm chè, mọi người cần chú ý thời gian và lượng nước để tránh vị chát gắt.

Trong khi đó, trà mạn lại có ưu điểm dễ bảo quản và các hoạt chất ổn định hơn theo thời gian. Khi pha trà, nên sử dụng nước khoảng 70-80 độ C để giữ lại tối đa hàm lượng catechin có lợi. Do đó, người dùng có thể lựa chọn một trong hai cách, tùy điều kiện và thói quen sinh hoạt.

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống khoảng 1-3 tách trà xanh mỗi ngày và tránh uống khi bụng đói.

“Những người có tiền sử mất ngủ, tim đập nhanh hoặc viêm dạ dày cần sử dụng thận trọng, bởi caffeine trong trà có thể làm tăng kích thích thần kinh hoặc gây khó chịu cho dạ dày”, Tiến sĩ Phương nói.