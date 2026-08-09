Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Chuối xanh không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong một số món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. So với chuối chín, chuối xanh giàu tinh bột kháng và chất xơ hơn, đồng thời có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Một quả chuối xanh cung cấp khoảng 3g chất xơ cùng kali, magie, vitamin B6, vitamin C, đồng và mangan. Dưới đây là 4 lợi ích nổi bật của loại quả này khi nấu chín.

1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chuối xanh có chỉ số đường huyết (GI) thấp, khoảng 30, trong khi chuối chín có thể lên tới khoảng 60. Nhờ chứa nhiều tinh bột kháng, chuối xanh làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy tinh bột kháng có thể cải thiện độ nhạy insulin, mang lại lợi ích cho người có nguy cơ hoặc đang mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần ăn với lượng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Chuối xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Hà.

2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Chuối xanh giàu chất xơ và tinh bột kháng là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột. Nhờ đó, loại quả này giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Khi được nấu chín, chuối xanh còn chứa tannin có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và pectin giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Với người bị tiêu chảy, chuối xanh luộc có thể hỗ trợ bù năng lượng và cải thiện triệu chứng khi kết hợp chế độ điều trị phù hợp.

3. Hỗ trợ bảo vệ xương

Chuối xanh chứa fructooligosaccharides (FOS), một loại prebiotic có khả năng tăng hấp thu canxi ở ruột. Bên cạnh đó, hàm lượng kali và magie trong chuối xanh góp phần duy trì mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ mất xương và loãng xương khi kết hợp với chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

4. Giàu chất chống oxy hóa

Chuối xanh chứa nhiều flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật. Những chất này bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe não bộ và mạch máu. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn chuối xanh có thể trực tiếp phòng ngừa đột quỵ hay ung thư.

Lưu ý, món ăn này tuy bổ dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều vì hàm lượng tinh bột kháng và tannin cao có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều chuối do loại quả này chứa khá nhiều kali.

Cách ăn chuối giúp đường huyết ổn định hơn Mức độ ảnh hưởng của chuối đến đường huyết không chỉ phụ thuộc vào bản thân loại quả này mà còn liên quan đến độ chín, cách chế biến và khẩu phần ăn.

Ăn một quả chuối trước khi ngủ tác động ra sao tới cơ thể? Trong số các thực phẩm có lợi cho giấc ngủ, chuối là lựa chọn được nhiều người nhắc đến nhờ chứa các dưỡng chất hỗ trợ cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn.