Trong thế giới của giới thượng lưu, nhiều người chọn cách phô trương bằng những siêu xe gầm thấp, tiếng pô ồn ào hay những chiếc SUV xa xỉ kiểu Bentley Bentayga hay Rolls-Royce Cullinan. Tuy nhiên, ở một thái cực khác, lại đang tồn tại một tệp khách hàng yêu thích phong cách kín đáo hơn, trầm lặng hơn và giàu có theo cách rất riêng.

Họ không cần ánh nhìn ngưỡng mộ từ đám đông, không cần logo hào nhoáng hay thiết kế gây choáng ngợp. Thứ họ cần là giá trị thực, độ bền, sự an tâm và trải nghiệm ở đẳng cấp cao nhất, nhưng được gói gọn trong vẻ ngoài kín đáo, thậm chí có phần "bình thường". Dưới đây là 4 mẫu xe tiêu biểu cho phong cách sống này.

Toyota Land Cruiser

Khi nhắc đến sự giàu có kín đáo, khó có cái tên nào vượt qua Toyota Land Cruiser, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam.

Toyota Land Cruiser được ví như là mẫu "Xe Chủ tịch" dù chỉ gắn mác logo Toyota bình dân. Ảnh: ST Auto

Với người không am hiểu về xe, nhất là khi nhìn các thế hệ cũ như Series 100 hay 200, Land Cruiser chỉ đơn thuần là một chiếc SUV to xác và bệ vệ hơn đôi chút so với những mẫu xe bình dân như Toyota Fortuner hay Prado. Thiết kế bảo thủ, ít chi tiết crom, logo Toyota "bình dân" càng khiến hiều người lầm tưởng đây là mẫu xe không quá đắt giá.

Tuy nhiên, với giới sành xe, Land Cruiser là biểu tượng của quyền lực thầm lặng, một cỗ máy off-road hạng sang đích thực. Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới có giá niêm yết hơn 4,5 tỷ đồng, song để nhận xe sớm, khách hàng thường phải chi trả thêm cả nửa tỷ đồng tiền "kèm lạc".

Những người chọn Land Cruiser thường là chủ doanh nghiệp lớn, lãnh đạo lâu năm, những người cần một chiếc xe bền bỉ, an toàn tuyệt đối, đi được mọi địa hình nhưng không muốn gây chú ý quá mức trước nhân viên hay đối tác.

Lexus LS

Nếu Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7-Series thường gắn với hình ảnh doanh nhân trẻ, thích công nghệ và sự hào nhoáng, thì Lexus LS lại đại diện cho lớp người giàu lâu đời, kín tiếng và thiên về giá trị truyền thống.

Người mua Lexus LS thường không cần chứng minh mình giàu và để người ngoài trầm trồ. Ảnh: Ngọc Thành

Thương hiệu Lexus sinh ra từ tham vọng của Toyota tạo ra một chiếc xe sang hàng đầu thế giới nhưng phải bền bỉ, vận hành êm ái và ít hỏng vặt. Lexus LS là kết tinh rõ nét nhất của triết lý đó.

Một chiếc Lexus LS 460 đời cũ, hay LS 500 hiện tại không quá nổi bật giữa phố đông, thậm chí có phần “hiền”. Nhưng bên trong là không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối, nội thất chế tác thủ công bởi các nghệ nhân Takumi với kính Kiriko, gỗ xếp lớp và da cao cấp, nơi tiền bạc nhường chỗ cho sự tinh tế và chiều sâu trải nghiệm.

Người mua Lexus LS thường không cần chứng minh mình giàu và để người ngoài trầm trồ. Họ chọn chiếc xe này để bản thân được tận hưởng cảm giác thư thái, an tâm và sự tinh tế, những giá trị mà tiền bạc không dễ mua được

Tesla Model S

Trong 15 năm qua, Tesla đã làm rung chuyển ngành ô tô toàn cầu. Dù ngày nay Model 3 hay Model Y đã phổ biến hơn trên thế giới nhờ mức giá dễ tiếp cận, thế nhưng Model S vẫn giữ vị thế là chiếc sedan điện đầu bảng, dành cho nhóm khách hàng đặc biệt.

Chiếc xe điện hiệu suất cao Tesla Model S được nhập về Việt Nam với mức giá xấp xỉ 10 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Dũng

Tại Việt Nam, Tesla Model S chưa được phân phối chính hãng. Người chơi buộc phải nhập khẩu tư nhân với chi phí cao, chưa kể hạ tầng sạc Supercharger chưa tồn tại. Điều đó đồng nghĩa chủ xe phải có nhà riêng, gara riêng và hệ thống sạc riêng.

Do đó, chủ sở hữu xe Tesla Model S không chỉ giàu để mua xe, mà họ bắt buộc phải sở hữu không gian sống rộng rãi với gara riêng để lắp đặt hệ thống sạc tại nhà. Bề ngoài, Tesla Model S trông như một chiếc sedan gia đình thân thiện môi trường, nhưng đằng sau đó là cả một hệ sinh thái sống xa xỉ và chủ động.

Ford F-150

Tại Mỹ, Ford F-150 là mẫu xe bán chạy nhất trong nhiều thập kỷ, phục vụ mọi tầng lớp từ nông dân đến chủ thầu xây dựng. Nhưng khi đặt trong bối cảnh những người giàu có, các phiên bản Platinum, King Ranch hay Raptor của Ford F-150 lại trở thành biểu tượng “giàu ngầm” rất rõ nét.

Ford F-150 tại Việt Nam có giá bán dao động từ 4-6 tỷ đồng, tùy theo từng phiên bản. Ảnh: Tiến Dũng

Ở Việt Nam, không được hưởng ưu đãi thuế như đàn em Ford Ranger nên F-150 bị tính thuế như xe con do dung tích động cơ lớn, khiến giá lăn bánh lên tới 4-6 tỷ đồng, ngang ngửa một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của Đức.

Phần lớn người mua chấp nhận một chiếc xe cồng kềnh, uống xăng, khó xoay trở trong phố chỉ để phục vụ thú vui cá nhân hoặc đơn giản là thích ngồi cao hơn các tài xế khác. Khi bạn thấy ai đó dùng F-150 làm phương tiện di chuyển hàng ngày, hãy hiểu rằng đó không phải là chiếc xe duy trong gara của họ, chắc chắn còn vài chiếc sedan hay SUV đắt tiền khác.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!