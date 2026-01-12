Đêm muộn ngày 10/1, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) tiếp nhận một ca bệnh nặng. Người đàn ông được đưa vào trong tình trạng đau tức dữ dội vùng thắt lưng hai bên, mệt mỏi, tiểu ít.

Kết quả thăm khám nhanh cho thấy bệnh nhân bị ứ nước thận trái độ IV, ứ nước thận phải độ III, suy thận cấp do sỏi hai thận gây tắc nghẽn. Trên phim CT cho thấy thận trái giãn mỏng, gần như mất hoàn toàn chức năng. Thận phải còn hoạt động nhưng đã suy giảm nặng.

Người bệnh buộc phải dẫn lưu thận hai bên cấp cứu để giải phóng tắc nghẽn ngay trong đêm. Sáng hôm sau, xem lại hồ sơ cũ, các bác sĩ nhận ra đây chính là bệnh nhân từng nhập viện cách đây 4 năm vì sỏi thận hai bên.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành ái ngại khi xem kết quả chụp phim của bệnh nhân. Ảnh: H. Giang

Thời điểm đó, sỏi chưa lớn, chức năng thận còn tốt và bệnh nhân đã có chỉ định nội soi tán sỏi sớm - một can thiệp tương đối nhẹ nhàng, giúp bảo toàn thận.

Thế nhưng vì bận công việc, vì “chưa đau thì chắc chưa sao”, vì tin vào thuốc nam và những lời mách truyền miệng, người bệnh xin ra viện. Chỉ định của bác sĩ khi đó bị gác lại, nhưng sỏi thận thì không mất đi.

Theo thời gian, sỏi tiếp tục âm thầm lớn lên, gây tắc nghẽn đường niệu, làm ứ nước và phá hủy dần mô thận - một quá trình lặng lẽ nhưng không thể đảo ngược.

Chỉ đến khi đau nhiều, mệt mỏi kéo dài, người bệnh mới quay lại bệnh viện. Nhưng lúc này, “giá như” đã trở thành hai từ ám ảnh. Bởi sau khi bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu, creatinin không giảm, lượng nước tiểu từ thận trái rất ít - dấu hiệu tiên lượng xấu.

Người bệnh đang đối mặt với nguy cơ suy thận mạn suốt đời, sống phụ thuộc vào một quả thận đã suy giảm chức năng.

Sức khỏe không chờ chúng ta rảnh

Theo các thống kê y học, Việt Nam hiện có khoảng 8-10 triệu người mắc các bệnh lý thận, trong đó bệnh thận mạn chiếm tỷ lệ đáng kể, tương đương 10-13% dân số trưởng thành. Mỗi năm, có hàng chục nghìn ca mới tiến triển đến giai đoạn suy thận cần lọc máu hoặc ghép thận.

Sỏi thận là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn đường tiết niệu, dẫn đến suy thận nếu không được điều trị kịp thời. Đáng lo ngại là ở giai đoạn sớm, bệnh thường ít triệu chứng, khiến nhiều người chủ quan hoặc trì hoãn điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành, người trực tiếp tham gia ca cấp cứu chia sẻ, điều ám ảnh nhất với những bác sĩ làm chuyên ngành tiết niệu không phải là những ca bệnh nặng mà là những ca đáng lẽ đã không phải nặng đến vậy.

“Khi đã được khám tại cơ sở y tế uy tín, được bác sĩ chuyên khoa chỉ định can thiệp, người bệnh không nên trì hoãn. Công việc có thể sắp xếp lại nhưng thận đã mất thì không thể lấy lại”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Trong thực tế, không ít người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” chỉ vì sợ mổ, sợ nghỉ làm hoặc tin vào những phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học. Họ chỉ quay lại bệnh viện khi biến chứng đã xảy ra, lúc mà y học hiện đại cũng chỉ có thể “chữa cháy”, không thể phục hồi những gì đã mất.

Sau ca bệnh này, bác sĩ Thành lưu ý, sỏi thận không tự khỏi và bệnh thận không chờ chúng ta sắp xếp xong công việc mới tiến triển. Chỉ một quyết định chậm trễ hôm nay có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời sống chung với suy thận.

Trong bối cảnh số người mắc bệnh thận tại Việt Nam ngày càng gia tăng, mỗi người cần chủ động hơn với sức khỏe của mình bằng cách đi khám định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị và không đánh đổi những cơ quan sống còn chỉ vì sự bận rộn tạm thời.