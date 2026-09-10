Ngày Flick cổ vũ Lamine Yamal

Và cuối cùng, Hansi Flick cũng lên tiếng. Ông trước đây rất ít khi dành những lời có cánh cho Lamine Yamal.

Khi nói về viên ngọc của Barccelona, Flick luôn lựa chọn sự thận trọng, đặt vai trò của một người thầy lên trên hết. Ông vốn luôn tránh nuông chiều cái tôi của Lamine Yamal quá mức, để tránh cho việc anh bị sa ngã trước vinh quang quá sớm.

Yamal có trận đấu rực sáng. Ảnh: MD

Nhưng Lamine không ngừng trưởng thành, và sức ảnh hưởng của anh giờ không chỉ giới hạn trên sân cỏ hay phòng thay đồ - nơi anh được bầu vào nhóm 5 đội trưởng.

Lamine Yamal đã trở thành một hiện tượng về mặt thương mại mà Barca cần khai thác. Vì thế, Hansi Flick cuối cùng cũng đi theo chiến lược của CLB: vận động để Yamal giành Quả bóng vàng 2026 - được trao vào ngày 26/10 tới tại London.

“Không ai giống cậu ấy và tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng”, HLV người Đức phát biểu, dù không thể hiện quá nhiều sự hào hứng, sau chiến thắng 5-1 của Barca trước Feyenoord tại Camp Nou.

Trước trận đấu với đại diện Hà Lan ở Champions League, quan điểm của chiến lược gia người Đức vẫn còn khác.

“Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời và tôi sẽ rất vui nếu một trong số họ giành Quả bóng vàng”, ông từng nói. “Đó không phải công việc của tôi. Có vài người có thể giành giải”.

Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Theo các nguồn tin từ Barcelona, Flick đã có một cuộc trao đổi với các lãnh đạo CLB và hai bên thống nhất rằng đội bóng sẽ công khai ủng hộ Lamine Yamal.

Đây cũng là điều Real Madrid sớm thực hiện nhằm hậu thuẫn Kylian Mbappe.

Yamal thể hiện tố chất một thủ lĩnh. Ảnh: FCB

“Cậu ấy là cầu thủ của tôi, là cầu thủ của Barcelona, và tôi cũng tin rằng cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng vàng”, Flick tiếp tục.

“Với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Bạn có thể thấy điều đó trong từng trận đấu. Cậu ấy rất khác biệt”.

Phiên bản Quả bóng vàng

Không chỉ nói chuyện với quan chức Barca, mà chính màn trình diễn của Yamal khiến Flick phải thay đổi.

Trong trận thắng Feyenoord, khi Raphinha rời sân ở phút 71, anh trao lại băng đội trưởng cho Yamal. Chỉ 6 phút sau, chính Lamine đá phạt trực tiếp thành bàn.

Ở tuổi 19 năm 58 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn từ đá phạt trực tiếp tại Champions League, chỉ sau Wayne Rooney (18 tuổi 340 ngày) và Marat Izmailov (19 tuổi 33 ngày).

Nếu như Mbappe tuyên bố sẵn sàng tự bỏ phiếu cho mình, thì Yamal hướng về cuộc đua Quả bóng vàng bằng sự thể hiện trên sân cỏ.

Sau cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, Yamal còn thực hiện đường chuyền như đặt để Gabriel Jesus đánh đầu “mở tài khoản” trong màu áo mới - bước quan trọng để hòa nhập cùng Barca.

Yamal thể hiện phiên bản Quả bóng vàng. Ảnh: FCB

Màn trình diễn của Yamal không chỉ có thế. Anh có 14 lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối thủ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Đây là con số ấn tượng với cầu thủ được Flick xếp đá cánh phải.

Dấu ấn cá nhân của Yamal thể hiện qua việc anh thực hiện thành công 7 trong số 13 lần rê bóng, cũng là số liệu cao nhất trận đấu tại Camp Nou.

Ngoài ra, Yamal còn dẫn đầu về số đường chuyền vào vòng cấm đối thủ (5 lần, đều chính xác), tạo cơ hội (4), cùng cơ hội ngon ăn (1).

Khả năng tham gia phòng ngự, điều mà các ngôi sao Real Madrid thường bị chỉ trích? Yamal rất tích cực tranh chấp, đồng thời đứng số 1 trận đấu về thống kê khác: thắng 12/22 pha tranh chấp tay đôi.

Đúng như Hansi Flick nói, Lamine Yamal đang trình diễn phiên bản Quả bóng vàng.