Theo Verywell Health, nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn các thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, sản phẩm từ sữa và cá có thể bảo vệ cơ thể trước ung thư đại trực tràng.

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chế độ ăn giàu chất xơ có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Chất xơ không chỉ có tác dụng chống viêm mà còn nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nhờ đó, hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và nguy cơ tổn thương niêm mạc ruột - yếu tố có thể dẫn đến polyp và ung thư - cũng giảm xuống.

Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt. Nghiên cứu cho thấy nếu ăn ít nhất khoảng 90g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng có thể giảm từ 12% đến 17%.

Một số thực phẩm phổ biến thuộc nhóm này gồm yến mạch, bánh mì và mì ống làm từ lúa mì nguyên cám, gạo lứt, kê và ngô.

Bổ sung rau quả đều đặn giúp ích cho đường ruột. Ảnh minh họa: AI

2. Rau quả

Cũng giống như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng còn chứa các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên thường xuyên bổ sung các loại rau và quả như rau lá xanh, bông cải xanh, bắp cải, hành tây, tỏi, cà chua và các loại quả mọng vào thực đơn hằng ngày để phòng bệnh.

3. Sản phẩm từ sữa

Các thực phẩm giàu canxi, đặc biệt là sản phẩm từ sữa, cũng có thể bảo vệ cơ thể trước một số loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Nhìn chung, những người có lượng tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa cao hơn thường có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn khoảng 8% đến 13%. Các lựa chọn lành mạnh bao gồm sữa ít béo, sữa chua nguyên vị và phô mai ít béo.

Tuy vậy, một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều sản phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

4. Cá

Nghiên cứu cho thấy những người theo chế độ ăn cá nhưng không ăn thịt đỏ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn khoảng 33%. Chế độ ăn trên thường bao gồm cá, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại đậu và sản phẩm từ sữa. Đây là kiểu ăn uống được xem là khá cân bằng và giàu dinh dưỡng.

Những thực phẩm nên hạn chế

Theo nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ), một số loại thực phẩm có thể gây viêm đường ruột và làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn.

Điều đáng lo ngại là các loại thực phẩm trên ngày càng phổ biến trong chế độ ăn của người trưởng thành. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ ăn vặt đóng gói, bữa ăn đông lạnh, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường, sữa chua có hương vị, bơ thực vật, nước ngọt có ga và rượu bia.