Nguy cơ sa sút trí tuệ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, di truyền và tiền sử gia đình. Tuy nhiên, theo Eating Well, các nghiên cứu cho thấy những thói quen hằng ngày vẫn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

Đón ánh nắng sớm sau khi thức dậy

Bác sĩ thần kinh Jon Stewart Hao Dy (Philippines) cho biết việc tiếp xúc với nắng sớm kích hoạt các trung tâm kiểm soát nhịp sinh học. Ánh sáng gửi tín hiệu cho não rằng ngày mới đã bắt đầu, giúp cơ thể tỉnh táo hơn vào ban ngày và dễ đi vào giấc ngủ vào buổi tối. Giấc ngủ chất lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ và loại bỏ các chất thải chuyển hóa trong não.

Bác sĩ Dy khuyến nghị mọi người nên dành khoảng 10-20 phút ngoài trời sau khi thức dậy, có thể là các hoạt động đơn giản như uống cà phê ngoài ban công, đi bộ ngắn hoặc đứng dưới nắng sớm.

Uống nước lọc ngay khi thức dậy tốt cho cơ thể, bao gồm cả não. Ảnh: Ban Mai

Uống một cốc nước

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Ông Wilfred G. van Gorp, nhà tâm lý thần kinh lâm sàng Mỹ, cho biết não người chứa khoảng 75% là nước. Khi cơ thể mất nước, tốc độ xử lý thông tin và trí nhớ làm việc có thể suy giảm đáng kể.

Một nghiên cứu trên người lớn tuổi khỏe mạnh cho thấy lượng nước tiêu thụ thấp dễ dẫn đến sự tích tụ amyloid-beta trong não - dấu hiệu liên quan đến bệnh Alzheimer.

Theo các chuyên gia, uống nước vào buổi sáng có thể hỗ trợ lưu thông máu, cải thiện khả năng tập trung.

Tránh ngồi yên quá lâu trong nhà

Nhà tâm lý học Van Gorp cho biết hoạt động thể chất giúp cơ thể sản sinh BDNF - loại protein quan trọng với quá trình sửa chữa và phát triển tế bào thần kinh. Nghiên cứu cho thấy vận động thường xuyên có thể hỗ trợ trí nhớ, khả năng chú ý và chức năng nhận thức.

Các chuyên gia cho rằng bạn không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao vào buổi sáng. Đi bộ ngắn, vài động tác giãn cơ hoặc làm việc nhà nhẹ nhàng cũng tốt cho não.

Lên kế hoạch cho 3 điều khiến bạn mong đợi

Ngoài vận động và dinh dưỡng, trạng thái tinh thần tích cực cũng được xem là yếu tố hỗ trợ sức khỏe nhận thức.

Bác sĩ Allison B. Reiss, thành viên của Quỹ Alzheimer Mỹ, khuyên mỗi người nên lên kế hoạch cho ba điều mang lại niềm vui hoặc sự hài lòng trong ngày.

Theo bà, cảm xúc tích cực có lợi cho não. Các nghiên cứu cũng cho thấy sự hài lòng với cuộc sống, cảm giác có mục đích sống và tinh thần lạc quan liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn.

Việc lập kế hoạch còn giúp não rèn luyện khả năng ghi nhớ, ra quyết định và tư duy linh hoạt, đồng thời góp phần giảm căng thẳng - yếu tố được cho là liên quan đến suy giảm nhận thức theo thời gian.

Những hoạt động được lên kế hoạch có thể rất đơn giản như gặp gỡ bạn bè, tập thể dục, ăn một bữa lành mạnh hoặc dành thời gian ngoài trời.