Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong hầu hết các căn bếp. Lớp phủ chống dính giúp việc nấu ăn, làm vệ sinh chảo trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, theo đầu bếp Joe Sasto, ngôi sao của kênh Food Network và giảng viên Michael Handal, Viện Giáo dục Ẩm thực (Mỹ), nếu sử dụng sai cách, chảo sẽ nhanh chóng mất khả năng chống dính, thậm chí lớp phủ có thể bong tróc và lẫn vào thức ăn. “Chảo chống dính không được thiết kế để dùng mãi mãi. Chúng có tuổi thọ nhất định và cách bạn sử dụng sẽ quyết định chúng bền đến đâu”, giảng viên Handal nhấn mạnh.

Theo Eating Well, dưới đây là các lưu ý khi dùng chảo chống dính:

Không nấu món có nhiều axit

Các món nấu lâu với lượng axit cao, như sốt cà chua, bò hầm rượu vang đỏ hay món có nhiều cam chanh, đều không nên dùng chảo chống dính. “Axit sẽ bào mòn lớp phủ theo thời gian, làm giảm khả năng chống dính”, giảng viên Handal giải thích. Điều này không chỉ khiến chảo hỏng nhanh mà còn có thể làm tăng nguy cơ hóa chất từ lớp phủ ngấm vào món ăn. Thay vào đó, hãy sử dụng nồi inox hoặc gang chịu axit tốt và bền hơn cho các món ninh lâu.

Chảo chống dính được ưa chuộng nhờ có nhiều tiện ích. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không nấu ở nhiệt độ cao

Theo các nghiên cứu, chảo chống dính chỉ an toàn khi dùng ở nhiệt độ dưới 249 độ C. “Nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm lớp chống dính bong tróc hoặc nứt. Điều này vừa ảnh hưởng đến món ăn, vừa khiến chảo giảm hiệu quả”, giảng viên Handal cảnh báo. Đối với các món áp chảo cần nhiệt cao, đầu bếp khuyên chuyển sang chảo inox hoặc chảo gang để đạt độ cháy cạnh và mùi vị thơm ngon mà không lo hỏng chảo.

Không dùng dụng cụ kim loại

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là dùng thìa, phới hay dao kim loại trong chảo chống dính. “Nếu bạn dùng phới kim loại là chấm hết. Bề mặt chảo sẽ trầy xước ngay lập tức”. đầu bếp Sasto nói. Hãy trang bị vài chiếc thìa gỗ hoặc nhựa silicon nhẹ nhàng và an toàn cho bề mặt chảo.

Không rửa chảo khi còn nóng hoặc bằng máy rửa bát

Nhiệt độ thay đổi đột ngột là kẻ thù của chảo chống dính. Đừng bao giờ nhúng chảo đang nóng vào nước lạnh, vì sự sốc nhiệt có thể làm khiến lớp phủ xuống cấp nhanh. Ngoài ra, máy rửa bát với chất tẩy rửa mạnh và các vật sắc nhọn có thể làm xước bề mặt chảo. Cách tốt nhất là đợi chảo nguội tự nhiên rồi rửa bằng tay với nước ấm và miếng bọt biển mềm.

Không xếp chồng chảo khi cất

Xếp chồng chảo chống dính lên nhau dễ làm trầy xước bề mặt. Nếu không còn chỗ, hãy đặt một tấm khăn mỏng hoặc miếng lót giữa các chảo hoặc treo chúng lên giá. “Đây là mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ lớp phủ”, giảng viên Handal chia sẻ.

Ngay cả khi được chăm sóc cẩn thận, chảo chống dính cũng không bền mãi mãi. Khi bạn thấy lớp phủ bong tróc hoặc trầy xước nhiều, đã đến lúc thay chảo mới. “Không có cách nào ‘sửa’ chảo chống dính. Khi lớp phủ hỏng, hãy tạm biệt chiếc chảo đó,” Sasto nhắc nhở.