Khoai lang giàu chất xơ và chứa một số dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đây là loại thực phẩm thường được khuyến khích trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và mang đến nhiều lợi ích khác.

Theo trang Healthline, 200g khoai lang nướng nguyên vỏ cung cấp khoảng 180 calo, trong đó có 41g carbohydrate, 4g protein, 0,3g chất béo và 6,6g chất xơ. Ngoài ra, khoai còn mang lại hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao: vitamin A chiếm 213% giá trị khuyến nghị hằng ngày, vitamin C 44%, mangan 43%, đồng 36%, vitamin B5 35%, vitamin B6 34%, kali 20% và niacin 19%.

Khoai lang là thực phẩm giá rẻ, có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không chỉ vậy, khoai lang còn là nguồn cung cấp beta-caroten dồi dào - tiền chất quan trọng của vitamin A - cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe thị lực và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Chính nhờ những lợi ích trên, khoai lang được nhiều người lựa chọn làm thực phẩm giảm cân hoặc thay thế tinh bột truyền thống.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Hứa Từ Gia (Trung Quốc), cách chế biến khoai lang ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số đường huyết (GI). Khoai luộc làm tăng đường huyết chậm nhất, khoai nướng cao nhất, còn khoai hấp nằm ở mức trung bình. Nguyên nhân là quá trình luộc giúp giữ nguyên cấu trúc tinh bột, khiến đường huyết tăng từ từ. Ngược lại, nướng ở nhiệt độ cao làm tinh bột hồ hóa mạnh, khiến tốc độ tăng đường huyết nhanh hơn. Hấp khoai cho kết quả nằm giữa hai phương pháp này.

Chuyên gia Hứa nhấn mạnh, dù khoai lang là thực phẩm tốt nhưng ăn sai cách có thể làm suy yếu hiệu quả giảm cân hoặc gây tăng đường huyết đột ngột. Bạn nên kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một bữa. Lượng khoai hợp lý là tương đương nửa bát cơm để thay thế tinh bột chính. Đồng thời, nên kết hợp với nhiều rau xanh và protein chất lượng để bữa ăn cân bằng, duy trì cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ giảm cân Tiêu Tiết Kiện (Trung Quốc) cho biết thêm, chỉ số đường huyết của khoai nướng gần gấp đôi khoai hấp, ngay cả khi để nguội cũng không tạo được nhiều tinh bột kháng. Nguyên nhân là tinh bột kháng cần đủ nước và thời gian để tái cấu trúc, trong khi khoai nướng đã mất nhiều nước trong quá trình chế biến.

Với người khỏe mạnh, khoai nướng vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Nhưng với những ai cần kiểm soát đường huyết, chuyên gia khuyên nên ưu tiên khoai luộc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.