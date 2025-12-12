Theo Times of India, câu hỏi “nên ăn trứng luộc hay trứng rán” xuất hiện thường xuyên trong các phòng khám tim mạch. Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào bản thân quả trứng mà còn ở cách chế biến. Theo bác sĩ Ashish Kumar, chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Amrita (Ấn Độ), cách nấu quyết định đáng kể mức độ ảnh hưởng của trứng đối với sức khỏe tim.

Trứng luộc: Hình thức tốt nhất cho tim mạch

Trong số các cách chế biến, trứng luộc được xem là lựa chọn lành mạnh nhất cho tim. Phương pháp này không sử dụng dầu, bơ hay nhiệt độ cao, giúp giữ lại khoảng 78 calo cùng lượng protein chất lượng cao mà không thêm chất béo bão hòa. Việc nấu ở nhiệt độ vừa phải cũng hạn chế quá trình oxy hóa lipid, yếu tố liên quan đến tình trạng viêm thành mạch và mất ổn định của mảng xơ vữa.

Trứng luộc phù hợp cho người có cholesterol cao, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim vì mang lại nguồn dinh dưỡng ổn định và dễ kiểm soát.

Bạn có thể ăn kết hợp cả trứng luộc và rán. Ảnh: Times of India

Tác dụng của lòng trắng và lòng đỏ

Trứng luộc gồm hai thành phần chính: lòng trắng và lòng đỏ. Lòng trắng gần như chỉ chứa protein chất lượng cao, rất ít chất béo và không có cholesterol, phù hợp với người cần tăng protein mà không tăng lượng lipid. Trong khi đó, lòng đỏ chứa phần lớn chất béo, cholesterol, vitamin (bao gồm vitamin D), khoáng chất, choline và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin.

Đối với đa số mọi người, các dưỡng chất trong lòng đỏ mang lại lợi ích rõ rệt. Tuy nhiên, với người có mỡ máu cao hoặc mắc bệnh xơ vữa động mạch, việc ưu tiên lòng trắng và giảm lượng lòng đỏ có thể là giải pháp trung hòa, nên thực hiện trong khuôn khổ chế độ ăn cá nhân hóa, không nên áp dụng theo quy tắc “loại bỏ hoàn toàn lòng đỏ”.

Trứng rán: Tác động phụ thuộc vào cách chế biến

Trứng rán bản chất không gây hại cho tim mạch. Tuy nhiên, mức độ phù hợp phụ thuộc vào các thành phần và phương pháp nấu. Trứng rán theo kiểu phổ biến sử dụng nhiều dầu mỡ khiến món ăn tăng thêm calo và chất béo bão hòa. Việc rán ở nhiệt độ cao còn làm tăng quá trình oxy hóa lipid, yếu tố có liên quan đến sự phát triển của xơ vữa động mạch.

Bù lại, trứng rán có ưu điểm đáng chú ý: dễ dàng kết hợp với nhiều loại rau như cải bó xôi, cà chua, hành, ớt chuông hay nấm. Các loại rau này bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa và kali, giúp món ăn giàu dinh dưỡng hơn so với trứng luộc thông thường.

Như vậy, nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là bảo vệ sức khỏe tim mạch, trứng luộc là lựa chọn đơn giản và an toàn, nhờ không chứa chất béo bổ sung, ít calo. Trứng rán vẫn có thể phù hợp khi được chế biến với lượng dầu tối thiểu, kết hợp nhiều rau và tránh các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích hoặc salami.