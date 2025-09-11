Dưới đây là 5 cái tên tiêu biểu không phải Toyota nhưng vẫn vận hành nhờ trái tim Toyota.

Mazda CX-50 Hybrid 2025

Mazda vốn nổi tiếng với động cơ SKYACTIV, nhưng khi bước vào cuộc chơi xe hybrid, hãng đã bắt tay ngay với Toyota. Trên mẫu CX-50 Hybrid 2025, Mazda sử dụng hệ truyền động từ RAV4 Hybrid – một trong những mẫu xe lai thành công nhất thế giới.

Cấu hình gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp ba mô-tơ điện, sản sinh 219 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,2L/100km. Mazda CX-50 Hybrid không chỉ tiết kiệm hơn mà còn sang hơn với màn hình 10,25 inch, ghế giả da và giá khởi điểm 33.970 USD.

Lotus Emira 2022

Lotus ngày nay đã đa dạng hơn với sedan điện Emeya hay SUV Electre, nhưng Emira vẫn giữ được tinh thần xe thể thao thuần túy của hãng. Để đạt hiệu suất đỉnh cao, ngoài khung gầm nhôm nhẹ và khí động học tinh chỉnh, Lotus còn đặt niềm tin vào động cơ Toyota.

Bên cạnh tùy chọn động cơ AMG 2.0L, Emira nổi bật với bản V6 3.5L siêu nạp do Toyota cung cấp dưới dạng tùy chọn. Khối động cơ này cho công suất 406 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm và tốc độ tối đa 290 km/h. Đây cũng là cấu hình được kế thừa từ Evora, biến Emira trở thành đối thủ đáng gờm của Porsche 718 và thậm chí cả 911.

Spyker B6 Venator 2013

Spyker, thương hiệu siêu xe Hà Lan, từng khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng với concept B6 Venator được giới thiệu vào năm 2013. Dù chưa bao giờ bước vào sản xuất vì khó khăn tài chính, mẫu xe này dự kiến sẽ dùng động cơ V6 3.5L từ Lotus Evora – vốn là động cơ Toyota.

Nếu được thương mại hóa, Spyker B6 Venator có thể đạt công suất khoảng 375 mã lực, cao hơn cả Evora siêu nạp cùng thời điểm. Đáng tiếc, “siêu phẩm hụt” này mãi mãi chỉ dừng lại ở bản vẽ và triển lãm.

Aston Martin Cygnet 2011

Trong lịch sử Aston Martin, Cygnet là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất. Ra mắt năm 2011, Cygnet thực chất dựa trên Toyota iQ, nhằm giúp hãng xe Anh Quốc đáp ứng quy định khí thải.

Xe sử dụng động cơ 1.3L bốn xi-lanh của Toyota, cho công suất 97 mã lực, rất khiêm tốn so với những siêu xe V12 của Aston Martin lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hãng cũng từng tạo ra phiên bản độc nhất Cygnet V8 với sức mạnh 430 mã lực. Dù kỳ lạ, Cygnet vẫn ghi dấu như “mảnh ghép Toyota” trong di sản Aston Martin.

Pontiac Vibe 2003

Pontiac Vibe là kết quả hợp tác chặt chẽ giữa công ty mẹ General Motors và Toyota. Mẫu xe này đã xóa nhòa ranh giới giữa hatchback và wagon, sở hữu rất nhiều ưu điểm. Trên thực tế, Pontiac Vibe gần như là “anh em song sinh” của Toyota Matrix khi cùng chia sẻ nền tảng khung gầm và động cơ của mẫu Toyota Corolla.

Bản tiêu chuẩn trang bị động cơ 1.8L bốn xi-lanh, công suất 130 mã lực, mô-men xoắn 169 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 8,4L/100km, rất ổn cho một hatchback Mỹ thời đó. Giá xe Pontiac Vibe 2003-2010 đã qua sử dụng hiện nay khá rẻ, chỉ khoảng 3.000-6.000 USD tùy đời xe.

Có thể thấy, từ xe thể thao Anh quốc, SUV Nhật, siêu xe Hà Lan cho đến hatchback Mỹ, động cơ Toyota đã chứng minh sự linh hoạt và uy tín vượt thời gian. Không chỉ bền bỉ, tiết kiệm, mà còn đủ mạnh để xuất hiện trong cả những mẫu xe hiệu suất cao. Đây chính là lý do vì sao Toyota không chỉ bán xe, mà còn “bán công nghệ” cho cả ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

(Theo Slashgear, Cars.com)

