Quả chà là ngày càng được người tiêu dùng Việt yêu thích nhờ vị thơm ngọt, mức giá phải chăng và được bày bán phổ biến tại các chợ dân sinh.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, chà là có tên khoa học là Phoenix dactylifera, có xuất xứ từ hàng nghìn năm trước ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Nếu như trước đây loại quả này còn khá xa lạ với người Việt thì nay đã trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Quả chà là được bày bán nhiều tại các chợ dân sinh. Ảnh: Việt Hà

Về thành phần, quả chà là chứa nhiều carbohydrat tự nhiên, chủ yếu là glucose và fructose, cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này còn rất giàu chất xơ, kali, magie, đồng, vitamin nhóm B cùng các hợp chất polyphenol và carotenoid chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Sự kết hợp giữa năng lượng và khoáng chất biến chà là thành món ăn nhẹ lý tưởng sau khi vận động mạnh. Chất xơ trong chà là hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón, trong khi kali hỗ trợ hoạt động của tim mạch và cơ bắp.

Ngoài ra, một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy ăn chà là vào những tuần cuối thai kỳ có thể giúp cổ tử cung thuận lợi hơn khi chuyển dạ, tuy nhiên kết quả chưa hoàn toàn thống nhất nên phụ nữ mang thai vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người mắc bệnh đái tháo đường cũng cần đặc biệt cẩn trọng khi dùng chà là do lượng đường tự nhiên trong quả này rất cao.

Bên cạnh đó, ăn chà là quá nhiều khi cơ thể chưa kịp thích nghi có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu do hàm lượng chất xơ nhiều.

Tiến sĩ Phương nhấn mạnh, chà là dù là thực phẩm lành mạnh nhưng người tiêu dùng cần sử dụng điều độ. Việc hiểu đúng về giá trị dinh dưỡng của chà là cũng như liều lượng ăn phù hợp, đặc biệt đối với các bệnh nhân tiểu đường, sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của loại quả này mà không gây hại cho sức khỏe.