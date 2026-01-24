Với người trung niên, cao tuổi và có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, tác động của các thói quen này càng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc suy tim.

Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài bị coi là “chất độc mạn tính” đối với tim. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Tim mạch châu Âu cho thấy, thiếu ngủ làm tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi ngủ không đủ, cơ thể tiết nhiều hormone gây căng thẳng như cortisol, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Với người bị cao huyết áp, thiếu ngủ còn làm huyết áp dao động mạnh, gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Ngoài ra, việc thức khuya kéo dài làm suy giảm cơ chế tự phục hồi và miễn dịch của cơ thể, khiến tim dễ bị tổn thương hơn.

Bạn nên hạn chế muối trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh minh họa: Ban Mai

Chế độ ăn nhiều muối là yếu tố thúc đẩy xơ cứng mạch máu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp - nguyên nhân hàng đầu của bệnh tim và đột quỵ. Muối dư thừa gây tổn thương lớp nội mô mạch máu, khiến mạch kém đàn hồi, huyết áp tăng cao. Đồng thời, natri tích tụ trong cơ thể còn gây giữ nước, phù nề, làm tim phải gánh thêm áp lực, tạo thành vòng xoắn bất lợi cho tim mạch.

Vì vậy, với bệnh nhân cao huyết áp, bác sĩ thường khuyến cáo giảm lượng muối tiêu thụ, cố gắng tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh nhiều muối, nhằm giảm áp lực cho tim và bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Cảm xúc dao động mạnh và căng thẳng kéo dài là “sát thủ vô hình” của tim. Các nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) chỉ ra rằng lo âu, tức giận và stress mạn tính có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và huyết áp. Với người có tiền sử bệnh tim, những đợt cảm xúc tiêu cực mạnh có thể trở thành yếu tố khởi phát các biến cố nguy hiểm. Về lâu dài, tình trạng này góp phần thúc đẩy xơ vữa động mạch và suy giảm chức năng tim.

Ngồi lâu không vận động và nhịn tiểu kéo dài gây tổn hại kép cho tim. Ngồi lâu làm quá trình trao đổi chất chậm lại, tuần hoàn máu kém, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Nghiêm trọng hơn, những người thường xuyên ngồi lâu thiếu vận động, khiến sức khỏe tim mạch ngày càng suy giảm. Bên cạnh đó, nhịn tiểu khiến bàng quang chịu áp lực lớn, trong trường hợp nặng có thể làm tăng gánh nặng cho tim, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh tim hoặc thận.

Hút thuốc, kể cả khói thuốc thụ động, gây tổn thương nghiêm trọng cho tim. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các chất độc trong thuốc lá làm co mạch, tăng độ nhớt của máu, thúc đẩy hình thành huyết khối và xơ vữa động mạch. Ngay cả người không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc cũng đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh tim và đột quỵ.