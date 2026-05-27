Uống quá nhiều nước, ăn thực phẩm hoặc uống nước/bia lạnh

Để giải khát ngay khi đi nắng về, nhiều người có thói quen uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết điều này làm gia tăng áp lực lên hệ tuần hoàn, thận, khiến bạn đi tiểu nhiều, gây rối loạn chất điện giải.

Chưa kể, nếu uống quá nhiều nước một lúc sẽ tăng gánh nặng cho tim, nhất là với những người vừa chạy hoặc làm việc nặng. Việc này cũng khiến mồ hôi đổ liên tục, dẫn đến cơ thể thiếu các chất điện giải như kali, natri, từ đó cảm giác khát lại càng tăng.

Nhiều người cũng ưu tiên uống nước lạnh hay bia lạnh hoặc ăn hoa quả lạnh sâu để giải nhiệt nhanh. Tuy nhiên bia là cồn. Lạm dụng bia lạnh khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ, tim mạch và còn gây mất nước thêm. Trong khi uống nước lạnh đột ngột có thể làm co mạch máu, rối loạn vi tuần hoàn máu. Uống quá nhiều có thể gây viêm họng, viêm phổi.

Đi nắng về, bác sĩ khuyên người dân nên uống nước mát hoặc nước ấm nhẹ. Nên uống từng ngụm nhỏ, chia làm nhiều lần.

Tắm ngay

Để giải tỏa sự oi bức, "dấp dính" trên da khi đi nắng về, nhiều người có thói quen tắm ngay, thậm chí tắm bằng nước lạnh. Điều này sẽ làm nhiệt độ cơ thể bị giảm đột ngột, lỗ chân lông và vi mạch dưới da co lại làm cản trở tuần hoàn máu dẫn đến hiện tượng cảm lạnh, ảnh hưởng đến nhịp đập của tim, tăng huyết áp đột ngột và có thể gây đột quỵ.

Khi đi ngoài nắng nóng về, mọi người nên nghỉ ngơi từ 15-20 phút để điều hòa thân nhiệt; lau khô mồ hôi cho cơ thể thích ứng với nhiệt độ của nước rồi mới bắt đầu tắm toàn thân. Đồng thời, không nên đi bơi hay tắm nhiều lần trong ngày vì việc ngâm nước thời gian lâu cũng dễ khiến cơ thể bị cảm lạnh.

"Lao" vào phòng điều hòa nhiệt độ quá thấp

Khi đi nắng về, nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ điều hòa xuống rất thấp (khoảng 16-20°C) để có ngay cảm giác sảng khoái. "Chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể không thích nghi kịp thời, dẫn đến co mạch đột ngột, choáng váng. Điều hòa để nhiệt độ quá thấp còn dễ gây viêm đường hô hấp", bác sĩ Huy Hoàng phân tích.

Thay vào đó, nên để điều hòa ở mức 26-28°C. Khi từ ngoài đường về, nên bật quạt trước hoặc đứng ở cửa vài phút để cơ thể thích nghi dần, sau đó mới bật điều hòa.

Để quạt, gió điều hòa thổi thẳng vào mặt

Mồ hôi đổ đồng nghĩa với việc các mạch máu dưới da đang giãn nở để tỏa nhiệt. Gió lớn từ quạt, điều hòa thổi trực tiếp vào người, lập tức khiến mồ hôi bốc hơi mạnh, da khô nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm, nồng độ chất điện giải trong cơ thể thay đổi làm ảnh hưởng dẫn truyền thần kinh. Các mạch máu từ đó có thể co lại đột ngột trong khi nhiệt độ bên trong cơ thể lại chưa kịp hạ.

Sự mất cân bằng nhiệt độ giữa môi trường trong và ngoài này có thể dẫn đến hoa mắt, chóng mặt hay bị choáng tại chỗ.

Thói quen để gió từ điều hòa, quạt thổi thẳng vào mặt ngay khi đi nắng về còn làm tăng nguy cơ sổ mũi, nghẹt mũi, ho, khô họng… thậm chí gây liệt các dây thần kinh trên mặt.