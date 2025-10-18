Galaxy S26 đang đếm ngược tới ngày ra mắt chỉ còn khoảng 3 tháng, và mạng xã hội đang tràn ngập các tin đồn xoay quanh dòng flagship mới của Samsung.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Theo những nguồn rò rỉ gần đây, có vẻ hãng đã từ bỏ ý tưởng về mẫu Galaxy S26 Edge, từng được đồn đoán là sẽ thay thế phiên bản Plus. Song song đó, giới công nghệ đang bàn tán sôi nổi về chiến lược “chia đôi” vi xử lý của Samsung – giữa Exynos và Snapdragon – cho các phiên bản khác nhau.

Một cuộc khảo sát hỏi người dùng rằng họ muốn Galaxy S26 chạy chip nào được thực hiện mới đây và kết quả cho thấy, niềm tin dành cho Exynos gần như biến mất – một khi đã mang tiếng “hiệu năng kém”, việc lấy lại lòng tin dường như là điều bất khả thi.

Chỉ 9% người dùng sẵn sàng đặt cược vào Exynos

Theo kết quả cuộc bình chọn, chỉ 8,37% người tham gia cho biết họ tin tưởng chip Exynos 2600 sẽ hoạt động tốt và sẵn sàng trao cơ hội cho nó trên dòng Galaxy S26.

Ngược lại, 69,21% người dùng khẳng định họ muốn sử dụng phiên bản chạy Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip cao cấp mới nhất của Qualcomm.

Khoảng 17,49% còn lại cho biết họ sẽ chờ các bài đánh giá hiệu năng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vẫn có chút hy vọng dành cho Exynos, phần lớn người dùng vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng chip của Samsung có thể “sánh vai” với Snapdragon.

Kết quả này không khiến giới quan sát bất ngờ. Trong nhiều năm qua, khoảng cách giữa Exynos và Snapdragon về hiệu năng, đồ họa và quản lý năng lượng luôn khiến fan Samsung thất vọng.

Một lần nữa, cuộc khảo sát chứng minh rằng “vết nhơ” hiệu năng rất khó gột rửa trong tâm trí người dùng.

Galaxy S26 và câu chuyện hai con chip

Theo các tin đồn, Galaxy S26 tiêu chuẩn và S26 Plus sẽ sử dụng Exynos 2600, trong khi S26 Ultra được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, do sản phẩm vẫn chưa chính thức ra mắt, chiến lược chip của Samsung có thể còn thay đổi vào phút chót.

Trước đây, Samsung từng áp dụng mô hình “chia thị trường” – người dùng tại Mỹ và Hàn Quốc được dùng phiên bản Snapdragon, còn châu Âu, châu Á và các khu vực khác phải dùng Exynos. Sự chênh lệch rõ rệt về hiệu năng giữa hai bản này khiến nhiều người mua quốc tế cảm thấy bị “phân biệt đối xử”.

Exynos vs Snapdragon. Ảnh: PhoneArena

Thực tế, trong các thế hệ trước, Exynos thường thua kém về tốc độ xử lý, hiệu năng đồ họa và thời lượng pin, dù Samsung luôn hứa hẹn sẽ cải thiện. Chính vì vậy, dù Exynos 2600 được quảng bá là bước tiến lớn về tiến trình 2nm, Samsung vẫn phải đối mặt với một thách thức cực lớn: lấy lại lòng tin từ chính cộng đồng người dùng trung thành của mình.

Không thể phủ nhận rằng, nếu Exynos 2600 thực sự lột xác, đây sẽ là màn “phục thù” ngoạn mục cho bộ phận bán dẫn của Samsung.

Chip mới này được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm, giúp tăng hiệu suất và tiết kiệm năng lượng đáng kể so với thế hệ 4nm trước đó. Samsung cũng được đồn rằng đang áp dụng các nhân CPU và GPU tùy chỉnh, tối ưu cho khả năng xử lý AI và tiết kiệm pin – yếu tố mà Snapdragon vốn luôn làm tốt.

Nếu Exynos 2600 có thể bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung không chỉ giành lại danh tiếng mà còn giảm phụ thuộc vào Qualcomm, củng cố vị thế trong lĩnh vực thiết kế chip toàn cầu.

Dù nhiều fan muốn thấy Exynos 2600 thành công, song sự thật là đa số người dùng vẫn sẽ chọn Snapdragon, đơn giản vì đây là lựa chọn “an toàn”. Snapdragon không chỉ nổi tiếng về hiệu năng mạnh mẽ, khả năng quản lý nhiệt tốt, và tối ưu phần mềm ổn định, mà còn gắn liền với trải nghiệm camera và AI vượt trội trên các flagship Android.

Điều đó không có nghĩa là Exynos không có cơ hội. Nếu Samsung thực sự tạo ra một con chip cạnh tranh sòng phẳng, hãng có thể đảo ngược định kiến kéo dài cả thập kỷ. Và khi ấy, người dùng toàn cầu sẽ được hưởng lợi – không còn cảnh “người dùng Mỹ có chip tốt hơn phần còn lại của thế giới”.

Cho đến khi Galaxy S26 chính thức xuất hiện, cuộc chiến giữa Exynos và Snapdragon vẫn chỉ mới bắt đầu – và Samsung sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn “viết lại danh tiếng” cho đứa con tinh thần Exynos.

(Theo PhoneArena, Macworld)