Lần này, không nói về những chỉnh sửa vụn vặt hay nâng cấp mang tính hình thức, mà là một cải tiến thực sự với Galaxy S26, có thể cảm nhận được trong quá trình sử dụng. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại mới chỉ có đúng một nâng cấp đáng kể được nhắc đến.

Hình ảnh rò rỉ về thiết kế Galaxy S26. Ảnh: AndroidHeadline

Nếu những rò rỉ suốt vài tháng qua từng khiến nhiều người tự hỏi vì sao Samsung còn cố gắng tung ra một “Galaxy S26 mới”, thì giờ đây đã có lý do để ít nhất tạm thời kỳ vọng vào phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25, mẫu máy từng được đánh giá khá tích cực năm ngoái. Câu hỏi lớn là liệu chừng đó đã đủ hay chưa?

Tăng dung lượng lưu trữ có giúp Galaxy S26 thành công?

Điều khiến nhiều người băn khoăn là Galaxy S26 từng có thời điểm được đồn đoán sẽ mang tên “Galaxy S26 Pro”, dù trên thực tế lại không hề sở hữu bất kỳ nâng cấp nào xứng tầm “Pro”. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một nghịch lý khó chấp nhận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng khốc liệt.

Quan trọng hơn với Samsung, liệu Galaxy S26, rõ ràng không phải một mẫu máy “Pro”, có đủ sức lấn át iPhone 17 bản tiêu chuẩn hay không? Đây là chiếc iPhone được đánh giá rất cao và cũng vì thế mà đạt thành công thương mại đáng kể. So sánh này đặt Galaxy S26 vào một vị thế không hề dễ chịu.

Thực tế là đến thời điểm này, giá bán chính thức của Galaxy S26 màn hình 6,3 inch vẫn còn là ẩn số và chỉ riêng điều đó đã đủ khiến nhiều người lo lắng.

Một số nguồn tin trong ngành khẳng định Samsung muốn “đóng băng” giá bán dòng flagship chủ lực nhằm duy trì lợi thế trước Apple. Tuy nhiên, không ít ý kiến khác cho rằng chi phí linh kiện ngày càng tăng sẽ khiến kế hoạch này khó khả thi, ít nhất là tại một số thị trường nhất định.

Trong bối cảnh đó, thật khó hình dung Galaxy S26 bản 256GB có thể giữ nguyên mức giá 799 USD tại Mỹ, vốn là giá của Galaxy S25 chỉ có 128GB. Nếu không thể làm được điều này, Samsung sẽ bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với iPhone 17 từ mức 799 USD trong thế bất lợi rõ ràng.

Dĩ nhiên, một chiếc Galaxy S26 giá khoảng 849 USD với 256GB bộ nhớ trong vẫn là một bước tiến, so với Galaxy S25 799 USD chỉ có một nửa dung lượng. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Muốn được xem là đối thủ nghiêm túc của iPhone 17, Galaxy S26 cần nhiều nâng cấp hơn nữa và quan trọng là những nâng cấp đó phải đủ “nặng ký”.

Cần nhớ rằng iPhone 17 bản 6,3 inch đã thay đổi nhiều hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm 6,1 inch, chứ không chỉ dừng lại ở việc nâng bộ nhớ hay vi xử lý. Apple đã mở rộng và cải thiện màn hình Super Retina với tần số quét 120Hz, nâng cấp mạnh mẽ cả camera trước lẫn sau và thậm chí còn cải thiện đáng kể thời lượng pin.

Chính những yếu tố này đã khiến nhiều người đánh giá iPhone 17 bản tiêu chuẩn là chiếc iPhone tốt nhất mà Apple ra mắt vào mùa thu năm ngoái. Và sau hơn 4 tháng, quan điểm đó dường như không hề sai. Ngược lại, nếu không có thêm bất ngờ, Galaxy S26 bản thường rất có thể sẽ trở thành thiết bị gây thất vọng nhất mà Samsung giới thiệu trong thời gian tới.

Một phép màu phút chót có thể cứu Galaxy S26?

Thông thường, chỉ vài tuần trước một sự kiện Unpacked, câu trả lời cho câu hỏi này gần như luôn là “không”.

Thế nhưng, năm nay có điều gì đó khác lạ. Việc Galaxy S26, cũng như các phiên bản Plus và Ultra, chưa hề lộ diện dưới dạng hình ảnh thực tế là điều khá bất thường. Ngoài giá bán, vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng chưa được xác nhận hoặc chưa hoàn toàn “chốt hạ”.

So với Galaxy S25, S26 chắc chắn sẽ tốt hơn... nhưng có lẽ không nhiều lắm. Ảnh: PhoneArena

Sau những tranh cãi gần đây giữa các nguồn rò rỉ về tốc độ sạc, vẫn có cơ sở để hy vọng Galaxy S26 sẽ nâng từ sạc 25W lên 45W. Đây là một cải tiến nhỏ trên giấy tờ, nhưng lại có ý nghĩa lớn trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Không chỉ vậy, câu chuyện về camera, pin và thậm chí là thiết kế tổng thể có thể vẫn chưa được hé lộ đầy đủ. Nếu mọi mảnh ghép còn thiếu này được hoàn thiện đúng hướng, Galaxy S26 hoàn toàn có thể trở thành “bước nhảy vọt” so với Galaxy S25, tương tự như cách iPhone 17 đã vượt lên so với iPhone 16.

Tóm lại, nâng dung lượng bộ nhớ cơ bản từ 128GB lên 256GB rõ ràng là quá ít để biện minh cho sự tồn tại của Galaxy S26, chứ chưa nói đến việc biến nó thành một sản phẩm có sức hút lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã quá muộn. Samsung, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới, vẫn còn cơ hội khiến người dùng bất ngờ bằng những nâng cấp thực sự cải thiện trải nghiệm, chứ không chỉ là giảm độ dày hay trọng lượng kiểu “Galaxy S25 Edge”.

Người dùng vẫn đặt niềm tin vào Samsung, nhưng sự kiên nhẫn của họ đang dần cạn kiệt. Nếu Galaxy S26 không mang đến nhiều hơn những gì đang được đồn đoán, sự thất vọng có thể sẽ rất lớn.

(Theo PhoneArena, Macworld)