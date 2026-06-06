Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc), dưa hấu chứa lycopene - hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Đây là sắc tố tự nhiên có trong thực vật, tạo nên màu đỏ, đỏ cam hoặc hồng của nhiều loại rau quả như cà chua, dưa hấu, ổi ruột đỏ và bưởi hồng.

Dưa hấu cung cấp lycopene tốt cho cơ thể nhưng chứa nhiều đường nên bạn cần ăn vừa phải. Ảnh: Ban Mai

Chuyên gia Tăng giải thích, màu đỏ của dưa hấu không chỉ mang lại vẻ hấp dẫn mà còn là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của lycopene. Hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do, hỗ trợ chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, lycopene còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ duy trì chức năng tuyến tiền liệt và tăng khả năng chống lại tác hại của tia cực tím đối với làn da.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng dưa hấu có hàm lượng nước rất cao nên dễ ăn và dễ khiến mọi người tiêu thụ quá nhiều. Đối với người khỏe mạnh, ăn dưa hấu với lượng hợp lý trong mùa hè có thể bổ sung nước và các hợp chất thực vật có lợi. Ngược lại, những người đang kiểm soát đường huyết hoặc giảm cân cần chú ý khẩu phần nên cắt sẵn thành từng phần vừa đủ để tránh ăn quá mức và làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể.

Theo TVBS, về câu hỏi liệu dưa hấu hay cà chua chứa nhiều lycopene hơn, chuyên gia Tăng cho rằng điều này còn phụ thuộc vào cách sử dụng thực phẩm. Nếu so sánh với cà chua sống, dưa hấu ruột đỏ không hề thua kém, thậm chí có thể chứa nhiều lycopene hơn.

Tuy nhiên, cà chua có một lợi thế đặc biệt là có thể được chế biến bằng nhiệt. Lycopene là chất tan trong chất béo nên khả năng hấp thu sẽ tăng lên khi thực phẩm được nấu chín và kết hợp với dầu mỡ. Khi cà chua được đun nóng, cấu trúc tế bào bị phá vỡ, giúp giải phóng nhiều lycopene hơn và tạo điều kiện để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Trong khi đó, dưa hấu chủ yếu được ăn tươi và hiếm khi được chế biến cùng chất béo. Vì vậy, dù hàm lượng lycopene trong dưa hấu có thể cao hơn cà chua sống, khả năng hấp thu thường không bằng các món cà chua đã qua nấu chín hoặc các sản phẩm cà chua cô đặc.