Liên quan đến vi phạm quy định về nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho bên mua, thuê mua nhà ở theo quy định sẽ bị xử phạt tùy theo thời gian và quy mô vi phạm.

Cụ thể, từ sau 50 ngày đến 6 tháng phạt từ 30-50 triệu đồng đối với dự án dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; từ 50-80 triệu đồng đối với 50 đến dưới 200 căn; từ 80-160 triệu đồng đối với từ 200 căn trở lên.

Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho người mua nhà bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Khanh

Từ 6-12 tháng đề nghị phạt từ 160-200 triệu đồng đối với dưới 50 căn; từ 200-300 triệu đồng đối với 50 đến dưới 200 căn; từ 300-500 triệu đồng với từ 200 căn trở lên.

Từ 12 tháng trở lên, phạt từ 200-300 triệu đồng với dưới 50 căn; từ 300-500 triệu đồng với 50 đến dưới 200 căn và 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từ 200 căn trở lên.

Thời gian vi phạm được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ, nhà ở riêng lẻ cho bên mua, hoặc từ ngày bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm; nếu chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn quy định, thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ghi nhận từ thực tế, tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân vẫn diễn ra tại nhiều chung cư ở Hà Nội và TPHCM. Trong đó có nguyên nhân xuất phát từ việc chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm làm sổ đỏ cho cư dân, nhiều dự án chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ cấp sổ.

Hiện hành vi vi phạm trên được quy định theo điểm k khoản 3 Điều 58 Nghị định 16 chiếu xử phạt theo lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, khoản 3 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua nhà ở đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ theo quy định cho bên mua, thuê mua, trừ trường hợp bên mua, thuê mua tự nộp. Căn cứ quy định trên, bộ bổ sung hành vi này trong dự thảo.