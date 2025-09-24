Một công dân phản ánh, năm 1991, gia đình có mua 4 công đất tầm cắt đất trồng lúa (hơn 5.200m2) và có làm giấy viết tay. Gia đình canh tác từ đó đến nay.

Công dân thắc mắc, trường hợp này có đủ điều kiện để đăng ký cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 không và các thủ tục, giấy tờ phải chuẩn bị thế nào?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật về đất đai năm 2024 có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền.

Cụ thể, theo quy định tại mục XI nội dung C phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Về trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại mục II và mục V nội dung C phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này.

Hồ sơ nộp theo quy định tại khoản 1 mục I nội dung B phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định.