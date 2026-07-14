Năm 2026, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 20. Ở phương thức xét tuyển tài năng, tất cả các ngành đều có điểm sàn 55. Trong khi đó, với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 44,93.

ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn năm 2026 từ 17 đến 20 theo tổ hợp, tùy ngành và chương trình đào tạo. Các ngành có điểm sàn cao nhất là 20 gồm: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Các ngành còn lại đều lấy điểm sàn mức 17, 18.

Điểm sàn thống nhất cho tất cả các phương thức và tổ hợp xét tuyển của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (sau khi quy đổi tương đương về thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) là 24 điểm áp dụng với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu; 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Sinh viên của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐH Phenikaa có mức điểm sàn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (thang điểm 30) đối với 2 chương trình đào tạo tài năng theo Đề án của Chính phủ (không nhân hệ số, không tính điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, không tính điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) cao nhất lên tới 24. Các ngành còn lại lấy điểm sàn từ 15 đến 22.

Trường ĐH CMC công bố các ngành Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng và Thiết kế Vi mạch có điểm sàn sàn nhận hồ sơ cao nhất là 22/40 điểm cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 24/40 điểm cho phương thức xét học bạ. Các ngành còn lại có mức điểm sàn từ 20-21 điểm trên thang 40 (tương đương với khoảng 15-16 điểm trên thang 30) khi xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 20 với cơ sở phía Bắc và 16,5 với cơ sở phía Nam. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Dưới đây là điểm sàn chi tiết của các trường đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ năm 2026:

Theo kế hoạch, đến 17h ngày 14/7, thí sinh sẽ hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước.

Trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể xem tương quan mức điểm, vị trí mà mình đạt được nếu xét theo các tổ hợp so với mặt bằng chung cả nước tại đây.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Sau khi hết thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (vào 17h ngày 14/7), từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.