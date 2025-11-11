Theo New Straits Times, cơ hội để 7 cầu thủ nhập tịch dính ồn ào giả giấy tờ bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phanh phui, trở lại khoác áo tuyển Malaysia là gần như bằng không, đặc biệt là nếu đơn kháng cáo của họ lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cũng thất bại.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết, 7 cầu thủ gồm: Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca không thể đại diện cho tuyển Malaysia, ngay cả khi họ đã chấp hành xong án treo giò 12 tháng theo phán quyết của FIFA.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan vụ làm giả hồ sơ bị FIFA phạt nặng, gần như hết cửa trở lại tuyển Malaysia. Ảnh: New Straits Times

Ông nhấn mạnh rằng, dù nhóm cầu thủ này đã có quốc tịch Malaysia, nhưng họ không đáp ứng được các quy định về tư cách đăng ký thi đấu của FIFA:

“Để chơi cho Malaysia, theo điều 6 khoản 5 của Điều lệ FIFA, đòi hỏi cầu thủ đó phải sinh sống tại đây ít nhất 5 năm, tương đương 183 ngày mỗi năm trong khoảng thời gian đó”.

Điều này có nghĩa là 7 cầu thủ trên sẽ phải trải qua quá trình không khác gì nhập tịch từ đầu, tức là phải sinh sống và thi đấu tại Malaysia trong 5 năm, trước khi đủ điều kiện trở lại ĐTQG nước này, nếu được gọi.

Vấn đề ở chỗ, liệu có CLB nào ở Malaysia thực sự quan tâm ký nhóm cầu thủ này, sau khi họ hết án treo giò 12 tháng? Trong số 7 cái tên, có 3 cầu thủ là Irazabal, Figueiredo và Hevel được đánh giá là có chút thuận lợi, vì hiện thuộc quân số của Johor Darul Ta’zim.

Còn một ‘rào cản’ đáng chú ý khác với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch này là vấn đề tuổi tác. Cụ thể, khi án treo giò kết thúc, Holgado sẽ 36 tuổi, Garces 32, Machuca 31, Palmero 29, Irazabal 34, Figueiredo 35 và Hevel 35.

Người đại diện lâu năm, Effendi Jagan Abdullah đánh giá, sẽ rất ít CLB ở Super League có đủ khả năng - hoặc muốn - ký hợp đồng với họ, nhất là nếu các cầu thủ này vẫn yêu cầu mức lương cao. Thêm vào đó, vấn đề tuổi tác ngày càng lớn cũng khiến viễn cảnh họ trở lại tuyển Malaysia gần như là bất khả thi.

LĐBĐ Malaysia (FAM) hiện được cho đang tiến hành kháng cáo lên CAS, sau khi bị FIFA giữ nguyên án phạt nặng cách đây ít ngày vì làm giả hồ sơ: phạt FAM 11,5 tỷ đồng, treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ liên quan cùng tiền phạt khoảng 66 triệu đồng/người.

Do bị ảnh hưởng vì mất thu nhập, nhóm cầu thủ này hiện xem xét có thể kiện ngược lại FAM, yêu cầu đền bù.