Gọng kìm với FAM

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang rơi vào thế gọng kìm sau cú sốc bị FIFA phạt vì 7 cầu thủ nhập tịch, cũng như đơn kháng án bị bác bỏ.

Không chỉ mất uy tín trước FIFA, xấu hổ trước thế giới, FAM còn đối mặt nguy cơ bị chính những cầu thủ từng được họ hoàn tất hồ sơ khoác áo Malaysia khởi kiện, đòi bồi thường vì quyền lợi cá nhân.

Palermo bị CLB Unionistas (mượn) và Tenerife (chủ quản) chấm dứt hợp đồng. Ảnh: La Liga

Mọi chuyện bắt đầu từ “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ chuyển đổi quốc tịch cầu thủ, điều mà FAM đã thừa nhận khi bị phanh phui chuyện nhập tịch.

Vấn đề này khiến 7 cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Âu, gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca, bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng trên toàn cầu.

Đồng thời, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (gần 70 triệu đồng). Nặng hơn, FAM phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), cái giá đắt cho căn bệnh chạy theo thành tích.

Nhưng “vết thương” lớn nhất không nằm ở con số. Một trong các cầu thủ, Palmero (dự bị trận Việt Nam), đã bị CLB chủ quản Tenerife (Tây Ban Nha) cắt hợp đồng hôm 8/11.

Trước đó 1 ngày, Unionistas – nơi Palermo thi đấu theo dạng cho mượn từ Tenerife – quyết định chấm dứt hợp đồng khi Ủy ban Kháng án FIFA bác đơn FAM.

Những người khác cũng chịu thiệt hại tương tự, mất thu nhập, danh tiếng bị ảnh hưởng, sự nghiệp bị đình trệ.

Theo nguồn tin quốc tế, các luật sư nước ngoài đang đại diện nhóm cầu thủ này để xem xét khả năng khởi kiện FAM, yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi hành chính mà chính FAM thừa nhận.

Nếu vụ kiện xảy ra, đó sẽ là cú đánh thứ hai vào liên đoàn. FAM không chỉ mất tiền phạt, mà còn có thể phải bồi thường cho chính những cầu thủ họ từng “mở đường” nhập tịch, để rồi đưa họ vào ngõ cụt.

Thậm chí, ngay cả khi hết án treo giò, 7 cầu thủ này cũng chưa thể khoác áo Malaysia.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli khẳng định, theo Điều 6(5) của Quy chế FIFA, cầu thủ phải cư trú ở Malaysia ít nhất 183 ngày mỗi năm trong 5 năm liên tiếp mới đủ điều kiện thi đấu cho “Hổ vàng”.

Nghĩa là, nếu tính lại từ đầu sau án phạt, họ sẽ phải chờ thêm 5 năm nữa – một khoảng thời gian mà đa số trong số họ, đã ngoài 28-30 tuổi, khó lòng kiên nhẫn.

Tương lai mờ mịt

Các CLB ở giải VĐQG Malaysia có thể cứu vãn phần nào bằng cách ký hợp đồng với vài người trong số họ khi án treo giò kết thúc.

Mặc dù vậy, một ý kiến khác đặt ra: dựa theo vấn đề đạo đức – điều mà Tenerife lựa chọn khi cắt hợp đồng của Palermo, người mới 23 tuổi – bóng đá Malaysia có nên cưu mang họ (dù khi đó họ đã trả giá xong)?

Các cầu thủ bị treo giò xem xét kiện FAM. Ảnh: Malaysia NT

Trước mắt, ở cấp độ quốc tế, giấc mơ đổi đời của Malaysia thông qua nhập tịch đã sụp đổ khi vừa mới triển khai.

Sai lầm hành chính tưởng như nhỏ, nhưng hậu quả thì kéo dài nhiều năm: FAM mất tiền, mất cầu thủ, mất niềm tin. Họ có thể sắp mất cả danh dự pháp lý nếu vụ kiện diễn ra.

Những cầu thủ nhập tịch – hay “di sản quốc gia” như báo chí gọi – mà FAM từng kỳ vọng trở thành biểu tượng cho một Malaysia đa sắc tộc, giờ lại trở thành bằng chứng cho sự yếu kém trong quản trị bóng đá.

Trong quy định thi đấu mà mọi chi tiết đều được soi dưới ánh sáng FIFA, một dấu mực sai cũng đủ khiến cả chiến lược nhập tịch sụp đổ.

Với FAM, đây không chỉ là bài học về thủ tục, mà là lời cảnh tỉnh cho cách làm bóng đá không bằng năng lực thật.

Hiện FAM đang chờ FIFA cung cấp chi tiết văn bản án phạt, gồm những gì tổ chức này điều tra, để xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Chọn con đường nào cũng khó, kể cả nhờ đến CAS. Giới luật sư đều khuyên FAM dừng lại để tránh làm xấu hơn hình ảnh của mình.