Vấn đề thẻ phạt ở U23 Việt Nam đang khiến HLV Kim Sang Sik phải lo lắng và có tính toán kỹ với các quyết định về nhân sự. Tính đến hết vòng bảng, U23 Việt Nam là một trong những đội nhận nhiều thẻ vàng nhất tại VCK U23 châu Á 2026: 7 thẻ.

Cụ thể, ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, Thái Sơn, Võ Anh Quân và Phạm Minh Phúc nhận thẻ vàng sau những pha phạm lỗi. Ở trận tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan (thắng 2-1) Phạm Lý Đức và Nguyễn Phi Hoàng là 2 cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ.

Đình Bắc phải rất cẩn trọng khi đã nhận 1 thẻ vàng. Ảnh: AFC

Trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhận thêm 2 thẻ vàng của Đình Bắc và Công Phương.

Theo Điều lệ, các cầu thủ khi nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò 1 trận kế tiếp. Thẻ của các đội chỉ được xóa khi vào chơi trận chung kết. Như vậy, nếu các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng của U23 Việt Nam kể trên tiếp tục lĩnh thẻ ở vòng tứ kết, họ sẽ vắng mặt trong trường hợp thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết.

U23 Việt Nam quyết tâm viết nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2026, và để chinh phục ngôi cao, đội bóng áo đỏ phải có lực lượng mạnh nhất, đồng nghĩa với việc hạn chế tối đa những tình huống dẫn đến nhận thẻ, đặc biệt là nhóm 7 cầu thủ hiện đang bị phạt 1 thẻ vàng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn