Những chiến thắng liên tiếp của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Kim Sang Sik tại VCK U23 châu Á, gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ và truyền thông khu vực Đông Nam Á lẫn châu lục.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng mạnh ở U23 châu Á năm nay. Ảnh: Ted Trần

Từ Hàn Quốc – quê hương của HLV Kim Sang Sik, truyền thông nước này bên cạnh đưa tin về U23 Hàn Quốc tại giải đấu thì cũng dành sự quan tâm lớn cho sắc đỏ U23 Việt Nam.

Chứng kiến đội bóng của thầy Kim tiến bước mạnh mẽ, InterFootball không khỏi trầm trồ: “U23 Việt Nam đang tạo cơn sốt ở U23 châu Á. Sau khi đả bại Jordan 2-0, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục thắng 2-1 Kyrgyzstan. Thậm chí, họ còn đánh bại và loại luôn đội chủ nhà – một đối thủ khó chơi, với tỷ số 1-0.

Với những kết quả đạt được, thầy Kim ngày càng tạo niềm tin mạnh mẽ với các ĐT Việt Nam. Giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam hiện là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U23 châu Á năm nay”.

Xports News thốt lên về U23 Việt Nam: “Phép thuật của HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn ở U23 châu Á, đánh bại Ả Rập Xê Út 1-0, tiến vào tứ kết với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận vòng bảng.

Thầy trò ông Kim đã gặt một kết quả vượt ngoài mọi dự đoán, với 3 chiến thắng hoàn hảo. Đáng kể là U23 Việt Nam đã loại luôn cả đội chủ nhà, một cường quốc bóng đá Trung Đông. Thật ngoạn mục.

Tự hào các chàng trai của chúng ta. Ảnh: Ted Trần

Với việc đả bại U23 Ả Rập Xê Út, HLV Kim Sang Sik đã chứng minh tài cầm quân của mình, không chỉ ở Việt Nam, Đông Nam Á mà còn trên toàn châu lục”.

Tờ Kang Tae-gu Sports ấn tượng với chiêu thay người lợi hại của HLV Kim Sang Sik: “Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, ông Kim đã tung Lê Phát và Đình Bắc vào sân sau giờ nghỉ giải lao và quyết định này rõ là mang lại hiệu quả. Chính tiền đạo số 7 là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, ở phút 64.

U23 Việt Nam chơi tốt, biết nắm bắt thời cơ, phòng ngự chắc chắn trước các đợt tấn công của chủ nhà Ả Rập Xê Út, giữ sạch lưới đến phút cuối cùng.

Thắng chung cuộc chủ nhà 1-0, thầy trò HLV Kim Sang Sik lấy vé tứ kết U23 châu Á đầy ấn tượng.

Với việc xếp nhất bảng A, đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 U.A.E hoặc U23 Syria”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn