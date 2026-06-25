1. Nước lọc

Tình trạng mất nước có thể làm tăng đường huyết do làm gia tăng vasopressin và cortiso - những hormone ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể.

Theo nghiên cứu đăng trên Nutrient, uống nhiều nước hơn có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 và hỗ trợ hạ đường huyết ở những người đang mắc bệnh. Ngoài ra, uống đủ nước còn tạo cảm giác no, từ đó có thể giảm lượng carbohydrate và đường nạp vào cơ thể từ các bữa ăn vặt.

Trà đen là thức uống tốt cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: Ban Mai

2. Sữa

Sữa chứa carbohydrate và đường, có vẻ không có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy sữa bò có thể làm giảm lượng đường trong máu. Chất béo và protein trong sữa bò khiến quá trình làm rỗng dạ dày diễn ra từ từ, góp phần trì hoãn sự gia tăng đường huyết sau khi ăn.

Hiện có nhiều loại sữa với thành phần dinh dưỡng khác nhau. Nếu muốn tận dụng lợi ích hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bạn có thể cân nhắc lựa chọn sữa nguyên kem, loại chứa nhiều chất béo và lactose hơn so với sữa tách béo.

3. Trà xanh

Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát đường huyết và giảm viêm. Các hợp chất tự nhiên gọi là catechin trong trà xanh có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, tức là giúp cơ thể kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trà xanh không đường chứa một lượng caffeine nhất định, vì vậy nên sử dụng ở mức vừa phải. Caffeine thể tăng giải phóng glucose và tạm thời giảm độ nhạy insulin ở một số người khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn.

4. Trà đen

Trà đen chứa các chất chống oxy hóa có thể điều hòa đường huyết, ngăn ngừa viêm và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu cho thấy uống ít nhất một tách trà đen mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 tới 14%.

Ngoài ra, trà đen còn chứa theaflavin - nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Tình trạng tổn thương này thường liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường.

5. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua mang lại nhiều lợi ích trong việc hỗ trợ giảm đường huyết. Loại đồ uống này có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là không gây tăng đường huyết đột ngột. Một nghiên cứu cho thấy uống một cốc nước ép cà chua khoảng 30 phút trước bữa ăn có thể cải thiện mức đường huyết sau ăn.

Cà chua cũng chứa lycopene - loại chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, có thể giảm đường huyết và hạn chế các biến chứng của bệnh tiểu đường nhờ đặc tính chống viêm.