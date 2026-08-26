Pắc Ta (Lai Châu) đối đầu Đắk Đoa (Gia Lai) trong trận mở màn tại bảng A. Đội bóng đến từ Gia Lai giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại giải.

Tại bảng B, Vân Sơn (Phú Thọ) có màn so tài với Nam Tuấn (Cao Bằng). Vân Sơn thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp đội bóng Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Những người phụ nữ vốn gắn với gia đình, lao động, sản xuất và đời sống bản làng bước ra sân bóng, trở thành cầu thủ và những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng mình.

Bảng C chứng kiến cuộc đối đầu Mường Pồn (Điện Biên) và Lâm Bình (Tuyên Quang). Sau trận hòa Võ Lao ở lượt trận đầu tiên, Mường Pồn gặp nhiều khó khăn trước Lâm Bình. Chung cuộc, đại diện Tuyên Quang giành chiến thắng đậm 5-0 trong trận ra quân, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm.

Ea Păl (Đắk Lắk) đối đầu Quỳ Hợp (Nghệ An) tại bảng D. Ea Păl cho thấy sức mạnh vượt trội và tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ. Đại diện Đắk Lắk giành chiến thắng với tỷ số 9-0, khép lại một ngày thi đấu có nhiều trận thắng cách biệt tại sân Nghĩa Lộ.

Các đội cống hiến những màn tranh tài rất sôi nổi.

Với những kết quả trên, Đak Đoa (Gia Lai), Vân Sơn (Phú Thọ) và Lâm Bình (Tuyên Quang) là ba đội bóng giành quyền vào tứ kết. Các đội tiếp theo giành vé đi tiếp lần lượt là Lâm Thượng (Lào Cai), Nghĩa Lộ (Lào Cai), Võ Lao (Lào Cai), Lục Yên (Lào Cai) và Ea Păl (Đắk Lắk).

Giải đấu xác định 8 đội vào tứ kết.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ 23 đến 29/8 tại SVĐ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Giải quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước. Tổng giải thưởng của giải là hơn 170 triệu đồng, trong đó tập thể đội vô địch nhận 60 triệu đồng, Á quân nhận 40 triệu đồng, 2 đội đồng hạng ba nhận mỗi đội 20 triệu đồng.