Barcelona khép lại mùa giải La Liga trên sân nhà theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Betis với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalonia tái lập kỳ tích từng xuất hiện từ mùa 1959/60: toàn thắng tất cả các trận sân nhà tại La Liga.

Raphinha chói sáng với cú đúp bàn thắng - Ảnh: FCB

Trước Betis, Barcelona nhập cuộc đầy khí thế và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Đội chủ sân Nou Camp liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ của Joao Cancelo cùng các tình huống cố định nguy hiểm.

Dù vậy, Betis cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 23, Abde Ezzalzouli đưa được bóng vào lưới Barca nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau tình huống thoát thua, Barcelona lập tức tăng tốc. Raphinha mở tỷ số bằng cú đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn Alvaro Valles hoàn toàn bó tay. Betis nỗ lực đáp trả, nhưng sự chắc chắn của Joan Garcia giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Betis tung Isco vào sân để gia tăng sức sáng tạo. Tuy nhiên, sai lầm của Hector Bellerin ở phút 62 đã tạo điều kiện để Raphinha dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp.

Lewandowski chào tạm biệt CĐV Barca sau trận đấu cuối cùng trên sân nhà Camp Nou của anh - Ảnh: FCB

Isco sau đó rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền gây tranh cãi, thắp lại hy vọng cho đội khách. Nhưng mọi nỗ lực của Betis bị dập tắt khi Cancelo tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Với kết quả này, Barca không chỉ khẳng định vị thế tân vương mà còn viết lại cột mốc lịch sử sau 66 năm.

Ghi bàn

Barcelona: Raphinha 28' - 62', Cancelo 74'

Real Betis: Isco 69' (penalty)

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Martin, Cancelo, Pedri, Bernal, Fermin Lopez, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Real Betis: Valles, Bellerin, Natan, Gomez, Junior Firpo, Amrabat, Deossa, Antony, Fidalgo, Ezzalzouli, Lo Celso