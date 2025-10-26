Trang tin quân sự Topwar trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay của chuyên trang FlightRadar24 cho thấy, máy bay mang số hiệu FORTE10 đã cất cánh từ căn cứ ở Sicily và bay vòng quanh bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong vài giờ. UAV hoạt động ở độ cao khoảng 15km, gần gấp đôi độ cao của máy bay chở khách.

Topwar nhấn mạnh, “ác điểu” từng hoạt động không ngừng nghỉ ở Biển Đen, làm nhiệm vụ giám sát trên biển, các căn cứ và đường sá ở miền nam nước Nga.

Hành trình bay của "ác điểu" RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Ảnh: Defence Blog

Quân đội Mỹ gọi UAV RQ-4B là "đôi mắt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", bởi chúng có thể quan sát mọi thứ mà không dễ bị phát hiện. Sự xuất hiện của “ác điểu” thường trùng với các cuộc không kích của Ukraine vào bán đảo Crưm. Điển hình, vào tháng 5/2024, một UAV loại này đã xuất hiện vào thời điểm Ukraine dùng tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công Crưm.

RQ-4B không chỉ là máy bay trinh sát, mà có thể bay lơ lửng trong một ngày rưỡi và bay xa 20km. Radar của UAV có thể nhìn xuyên mây, sở hữu các máy ảnh nhiệt có thể quan sát vào ban đêm và hệ thống quang học phát hiện xe bọc thép cách xa hàng chục km.

Trang tin Defence Blog cho hay, trong những năm đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine, RQ-4B thực hiện các chuyến bay gần như hàng ngày dọc theo bờ biển của Biển Đen, đôi khi hoạt động gần bán đảo Crưm. Nhiệm vụ của Global Hawk là theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội và tên lửa của Nga ở Crưm.

Các quan chức Nga cáo buộc Washington đã hỗ trợ năng lực nhắm mục tiêu cho Ukraine và điều động các chiến đấu cơ Nga đi đánh chặn hoặc theo dõi UAV của Mỹ.

Không quân Mỹ sau đó đã giảm tần suất và phạm vi hoạt động của UAV RQ-4B. Các khu vực tuần tra đã được điều chỉnh xa hơn khỏi không phận Nga. Động thái này dường như phản ánh những lo ngại về an toàn và ngăn chặn nguy cơ xảy ra các sự cố trực tiếp giữa lực lượng NATO và Nga. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định, sự trở lại của UAV RQ-4B ở Biển Đen trong tuần này là dấu hiệu đáng lo ngại.