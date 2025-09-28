Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9 đã công bố đoạn video về vụ oanh tạc các USV của đối phương bằng hỏa lực và máy bay không người lái (UAV) Lancet.

Video: RT

Trước đó, Ukraine đã sử dụng USV và UAV để tấn công quy mô lớn vào các thành phố ven biển Novorossiysk và Tuapse thuộc vùng Krasnodar của Nga hôm 24/9. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng tại Novorossiysk và 14 người khác bị thương ở cả Novorossiysk và Tuapse.

Mối đe dọa từ USV của Ukraine đã khiến Nga phải tiến hành sơ tán du khách khỏi 180 bãi biển tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, các lực lượng Kiev đã thường xuyên dùng USV tấn công hạ tầng hải quân và tàu chiến của Nga ở bán đảo Crưm cũng như nhiều khu vực ở ven Biển Đen. Ngoài ra, Ukraine còn phát triển đáng kể các tính năng của USV, dù ban đầu chúng chỉ được dùng làm tàu cảm tử. Theo thời gian, Ukraine đã tích hợp thủy lôi, súng máy, tên lửa không điều khiển, tên lửa đất đối không và ngư lôi trên các USV.

Ngoài ra, tải trọng của USV cũng được mở rộng, cho phép chúng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn như tấn công bờ biển, bảo vệ đoàn xe, tuần tra trên biển cùng các hoạt động chống UAV hoặc phá hoại. Một số USV của Ukraine hiện còn có khả năng mang theo và phóng nhiều UAV tấn công cùng lúc.