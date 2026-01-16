Vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 khép lại với 51 bàn thắng sau 24 trận, trung bình 2,12 bàn/trận, cho thấy chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh rất cao.

Trong bức tranh ấy, U23 Việt Nam ghi tổng cộng 5 bàn sau 3 trận, và dấu ấn đậm nét nhất chính là khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc vào lưới U23 Ả Rập Xê Út.

Đình Bắc lọt top đề cử Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng - Ảnh chụp màn hình

Bàn thắng ở phút 64 không chỉ mang ý nghĩa quyết định giúp U23 Việt Nam giành trọn 9 điểm, mà còn được Liên đoàn bóng đá châu Á đưa vào danh sách đề cử Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

AFC mô tả: “Vào sân từ hiệp hai, Đình Bắc đã ghi bàn quyết định bằng tốc độ nhanh nhẹn, đột phá vào vòng cấm rồi tung cú sút mạnh mẽ giữa Hamed Yousef và cột dọc.”

Đình Bắc cạnh tranh với 7 pha lập công khác của Rakan Al Ghamdi, Mathias MacAllister, Ali Al Azaizeh, Yuto Ozeki, Ali El Fadl, Behruzjon Karimov và Yaya Dukuly.

Đáng chú ý, ngay sau khi cổng bình chọn mở, bàn thắng của tiền đạo áo số 7 đã vươn lên dẫn đầu với gần 70% phiếu bầu, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tuyệt phẩm.

Đình Bắc tiếp tục được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam tiến xa tại U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là liều “vitamin tinh thần” quý giá cho Đình Bắc và toàn đội trước trận tứ kết gặp U23 UAE lúc 22h30 tối nay (16/1).

Khi niềm tin được thắp sáng từ một bàn thắng, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mơ tiếp hành trình kỳ diệu tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

