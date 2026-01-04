Chiều 4/1, AFC công bố bản danh sách đăng ký cầu thủ của các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026. Với U23 Việt Nam, Lê Phát (CLB Ninh Bình) là cái tên không có trong danh sách được chốt lại.

Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất ở U23 Việt Nam, nhưng anh lại là người ghi bàn duy nhất cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở trận giao hữu thua 1-2 trước U23 Syria tại Qatar. Dù vậy, cầu thủ này khó cạnh tranh vị trí khi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lê Phát không có tên trong danh sách vừa được AFC công bố.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi vào phút chót (các đội vẫn có quyền thay đổi nhân sự trước trận ra quân), đây là danh sách chính thức của U23 Việt Nam.

Điều này cũng có nghĩa HLV Kim Sang Sik chờ đợi Thanh Nhàn trở lại sau chấn thương thay vì loại tiền đạo PVF-CAND. Nhiều khả năng Thanh Nhàn chưa thể thi đấu ở trận mở màn gặp U23 Jordan ngày 6/1.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.