VCK U23 châu Á có VAR

Theo thông tin từ BTC, VCK U23 châu Á sắp tới tiếp tục được hỗ trợ bởi công nghệ VAR, đánh dấu bước tiến về mặt tổ chức và điều hành ở một giải đấu trẻ của AFC.

Về nguyên tắc, VAR được kỳ vọng giúp các quyết định trọng tài trở nên chính xác hơn, hạn chế những sai sót, tranh cãi đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn của các giải đấu lớn trên thế giới.

VCK U23 châu Á các trọng tài được hỗ trợ công nghệ VAR

Dù không phải lần đầu trải nghiệm, bởi bản thân Văn Khang, Đình Bắc và các đồng đội từng tham dự VCK U23 châu Á 2 năm về trước hay chơi ở V-League vốn áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài đôi mùa qua. Tuy vậy, thông tin giải đấu sắp khởi tranh ở Saudi Arabia có VAR cũng mang đến đôi chút lo lắng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, thay vì đáng mừng như lầm tưởng. Âu lo này bắt nguồn từ chính U23 Việt Nam thể hiện ở SEA Games 33 vừa qua.

Ngại ngần cho U23 Việt Nam

Với U23 Việt Nam, sự xuất hiện của VAR rõ ràng mang theo nhiều nỗi lo hơn là sự yên tâm. Thực tế ở SEA Games 33 cho thấy, dù đối thủ không quá mạnh và áp lực chưa thật sự khốc liệt, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn phải nhận tới cả chục thẻ vàng chỉ sau 4 trận đấu, chưa kể những tình huống phạm lỗi kín hoặc tranh chấp quyết liệt không bị phát hiện.

U23 Việt Nam lẫn HLV Kim Sang Sik cần thận trọng trong các tình huống va chạm

Điển hình như trận đấu gặp Lào, cả Phi Hoàng và Hiểu Minh đều phải nhận thẻ vàng sau những tình huống tranh chấp không đáng có, dù đội bóng xứ sở triệu voi chơi cũng chẳng mấy quyết liệt vì năng lực.

Những thẻ vàng dành cho Thái Sơn, Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Văn Khang ở các trận đấu sau đó cũng tương tự như thế khi hầu như xuất phát từ các tình huống thừa thãi, thiếu kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, vai trò của HLV Kim Sang Sik trở nên đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc cần siết chặt kỷ luật chiến thuật, nhấn mạnh sự tỉnh táo trong từng pha xử lý và giúp các học trò hiểu rõ cách thích nghi với VAR. Chơi quyết liệt nhưng không liều lĩnh, máu lửa nhưng không mất kiểm soát là yêu cầu bắt buộc.

VAR không đứng về phía ai, nhưng nếu không sẵn sàng cũng như tỉnh táo, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự làm khó mình bằng các quyết định nặng nề hơn từ đội ngũ trọng tài.

Ở một giải đấu mà các đối thủ vốn chẳng dễ dàng, mất người vì thẻ phạt sẽ vô cùng tai hại, Thế nên U23 Việt Nam muốn tiến xa phải nhớ sự an toàn phải là trên hết.