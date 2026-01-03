Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Đánh giá về các đối thủ ở vòng bảng, trung vệ Hiểu Minh cho biết: “Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Chúng tôi đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng".

Trung vệ Hiểu Minh rất tự tin. Ảnh: S.N

Hiểu Minh cũng tiết lộ lời dặn của HLV Kim Sang Sik: “HLV trưởng nói chúng tôi rằng U23 Việt Nam vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ ở đẳng cấp châu lục. U23 Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ”.

"U23 Việt Nam vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, chúng tôi có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để đội tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026”, Hiểu Minh khẳng định.

U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Ở buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh yêu cầu cao về sự tập trung, đồng thời xác định trọng tâm cho bài tập đầu tiên là củng cố khả năng phòng ngự với U23 Việt Nam.

Trong buổi tập này, tiền vệ Thanh Nhàn tập phục hồi riêng do chấn thương, chạy đua với thời gian trước VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam còn 3 buổi tập trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Jordan, lúc 18h30 ngày 6/1.