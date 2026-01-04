Ngày 6/1, U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik là U23 Jordan. Trung vệ Nhật Minh đánh giá đây là một đội bóng chất lượng và đáng gờm, nhất là khi họ vừa cầm hòa 1-1 với U23 Nhật Bản trong trận giao hữu tại Qatar.

Tuy nhiên cầu thủ sinh năm 2003 tỏ ra rất tự tin, anh nói: "Những thành công vừa qua của U23 Việt Nam tại đấu trường khu vực cũng mang lại sự tự tin nhất định, giúp chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ dù biết rằng họ ở đẳng cấp rất cao, thể hình cao lớn và sức mạnh trội hơn.

U23 Việt Nam có những điểm mạnh riêng và cố gắng khắc chế họ. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành kết quả tốt nhất ở trận ra quân".

Trung vệ Nhật Minh. Ảnh: S.N

Về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, Nhật Minh cho biết anh và các đồng đội có được điều kiện tập luyện tốt nhất khi Saudi Arabia thực sự là nơi để bóng đá chuyên nghiệp phát triển, với cơ sở vật chất hiện đại và sân bãi đẹp. Tất cả đều rất lý tưởng để U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin cao nhất.

"Sân bãi tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung Đông Nam Á, nên mang lại nhiều hứng khởi cũng như tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ. U23 Việt Nam sang Trung Đông được một tuần, vì vậy chúng tôi dần quen với thời tiết, múi giờ cũng như môi trường tập luyện. Đội cũng thường xuyên tập sớm nên không có khó khăn gì khi phải chơi trận ra quân vào lúc 14h30", Nhật Minh khẳng định.

Nguyễn Nhật Minh sinh năm 2003 tại Hải Phòng. Anh là thành viên khóa 4 Học viện HAGL JMG, trước khi chuyển sang Nutifood vào năm 2021. Trung vệ cao 1m76 được đánh giá có lối chơi giống như Đình Trọng. Anh từng có hai chức vô địch U21 Quốc gia năm 2021 và 2024, được khoác áo ở ĐTQG, U23 và U19, trong đó có danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33.