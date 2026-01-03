Tân binh U23 châu Á

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Kyrgyzstan đến Saudi Arabia không chỉ với tâm thế học hỏi.

Đội bóng Trung Á mang theo sự tự tin của kẻ đã vượt qua chính những “ông lớn” ở vòng loại, và thông điệp họ gửi đi rất rõ ràng, đây không phải chuyến du đấu mang tính thủ tục.

U23 Kyrgyzstan lần đầu góp mặt ở U23 châu Á. Ảnh: AFC

Sau 6 lần lỡ hẹn, U23 Kyrgyzstan cuối cùng cũng phá được cánh cửa vòng loại bằng cách thuyết phục nhất, khi đứng đầu bảng E.

Đây là bảng đấu có sự hiện diện của Uzbekistan, nhà vô địch U23 châu Á 2018 và là đội vào chung kết ở 2 kỳ gần nhất.

Chỉ riêng chi tiết ấy đã đủ để đặt U23 Kyrgyzstan vào nhóm những tân binh đáng theo dõi nhất của giải, buộc U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam và U23 Jordan phải tôn trọng.

Hành trình vòng loại của U23 Kyrgyzstan được mở ra bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Palestine.

Đó là trận đấu họ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn, thể hiện bản lĩnh và khả năng chịu áp lực – yếu tố thường thiếu ở các đội lần đầu dự giải lớn.

Nhưng dấu mốc quan trọng nhất đến ở lượt trận thứ hai, khi U23 Kyrgyzstan đối đầu U23 Uzbekistan.

Trước đối thủ có bề dày thành tích bậc nhất châu lục ở cấp độ U23, với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, U23 Kyrgyzstan không lùi sâu phòng ngự hay chấp nhận một kết quả an toàn.

Họ chơi sòng phẳng, tổ chức tốt và buộc U23 Uzbekistan phải chia điểm trong trận hòa 2-2. Kết quả ấy vượt trên ý nghĩa tinh thần.

Chính trận đấu này đẩy U23 Uzbekistan vào thế bất lợi, khiến họ phải bước vào cuộc đua vé play-off dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt, kịch bản ít ai nghĩ tới trước khi vòng loại khởi tranh.

Tự tin

Ở lượt trận cuối, U23 Kyrgyzstan hoàn tất vòng loại theo cách không thể thuyết phục hơn. Chiến thắng 6-0 trước U23 giúp họ đứng đầu bảng E nhờ hiệu số bàn thắng.

U23 Kyrgyzstan khép lại chiến dịch vòng loại với hình ảnh của một tập thể biết chắt chiu cơ hội và bùng nổ đúng thời điểm.

Bước vào VCK, Kyrgyzstan rơi vào bảng A, bảng đấu được xem là thử thách lớn cho bất kỳ đội bóng nào.

U23 Kyrgyzstan từng đá ngang ngửa U23 Uzbekistan. Ảnh: AFC

Chủ nhà U23 Saudi Arabia là ứng viên vô địch với lực lượng được đầu tư bài bản, trong khi U23 Việt Nam và Jordan đều là những gương mặt quen thuộc của bóng đá trẻ châu Á, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Với một tân binh, đó là lịch thi đấu không hề dễ chịu. Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan có lý do để tin rằng họ không đến đây chỉ để “làm nền”.

Đội bóng Trung Á sở hữu lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và không ngại va chạm, những phẩm chất thường gây khó chịu cho các đối thủ mạnh.

Trên hàng công, Kimi Merk là cái tên đáng chú ý, khi cùng Marlen Murzakhmatov ghi 2 bàn ở vòng loại và đóng vai trò trung tâm trong các pha tổ chức tấn công.

Merk được giới chuyên môn bóng đá châu Á đánh giá cao, khi anh sinh ở Đức và được đào tạo tại học viện Kaiserslautern – CLB từng dự Bundesliga.

Quan trọng hơn cả, U23 Kyrgyzstan mang theo tâm thế của đội bóng đã vượt qua giới hạn lịch sử.

Khi áp lực phải thắng không còn đè nặng, họ có thể chơi với sự tự do và quyết liệt, như cách từng giúp đội bóng này đứng trên U23 Uzbekistan ở vòng loại.

VCK U23 châu Á 2026 là cột mốc mới, nhưng cũng là phép thử cho tham vọng dài hạn của bóng đá Kyrgyzstan.

Nếu những gì đã thể hiện ở vòng loại được tái hiện, tân binh này hoàn toàn có thể khiến bảng A trở nên phức tạp hơn dự đoán ban đầu. Một phép thử không đơn giản với thầy trò HLV Kim Sang Sik.