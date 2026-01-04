Dù được LĐBĐ châu Á (AFC) xếp vào nhóm ứng viên có thể tiến sâu, U23 Việt Nam lại không nhận được nhiều sự tin tưởng ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026. Cuộc đối đầu với U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1 được dự báo vô cùng khắc nghiệt với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Được biết, trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam tích cực tập luyện trước VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh: VFF

Theo công cụ dự đoán chính thức của AFC, chỉ 33% ý kiến tin vào khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam, trong khi U23 Jordan chiếm tới 59% lựa chọn.

Những con số này cho thấy đại diện Tây Á đang được xem là cửa trên, bất chấp việc Việt Nam từng được AFC xếp chung nhóm “đua vô địch” với Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Saudi Arabia trước thềm giải.

Lý do nằm ở phong độ ổn định của U23 Jordan. Đội bóng này đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại, từng cầm hòa U23 Nhật Bản 1-1, U23 Uzbekistan 0-0 và ghi tới 19 bàn chỉ sau ba trận vòng loại. Lối chơi giàu thể lực, tổ chức chặt chẽ giúp Jordan duy trì sự khó chịu trước mọi đối thủ.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía U23 Việt Nam, khi từng thua Jordan 1-3 tại giải năm 2016 và hòa 0-0 ở VCK 2020. Trong bối cảnh bảng A còn có chủ nhà Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan, trận ra quân mang ý nghĩa bản lề cho toàn bộ chiến dịch.

Với U23 Việt Nam, việc bị xếp cửa dưới vừa là áp lực, vừa là cơ hội để nhập cuộc với tâm thế thách thức. Kết quả trước Jordan là thước đo quan trọng cho khả năng tiến xa của đội bóng áo đỏ tại giải đấu năm nay.

