Lợi thế chủ nhà

Ở U23 châu Á 2026 (6-24/1), U23 Saudi Arabia là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại bảng A, đồng thời được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Trên sân nhà, với lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng rõ ràng, đội bóng Tây Á mang dáng dấp của một tập thể được xây dựng để đi đến trận cuối cùng của giải đấu.

U23 Saudi Arabia vừa vô địch vùng Vịnh. Ảnh: SaudiNT

Lợi thế lớn nhất của U23 Saudi Arabia nằm ở tâm thế chủ nhà. Sau chức vô địch năm 2022 và cú sảy chân ở tứ kết năm 2024, họ coi giải đấu lần này như chiến dịch lấy lại vị thế.

Việc đăng quang U23 vùng Vịnh 2025 (Gulf Cup), với chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết, càng củng cố niềm tin rằng thế hệ hiện tại của U23 Saudi Arabia đủ bản lĩnh và chiều sâu để cạnh tranh danh hiệu châu lục.

Trong bối cảnh Saudi Arabia đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá ở mọi cấp độ, U23 Asian Cup trên sân nhà là sân khấu hoàn hảo để họ khẳng định thành quả.

Khác với nhiều đội phải chia sức cho vòng loại, U23 Saudi Arabia được đặc cách với tư cách chủ nhà, qua đó có quỹ thời gian chuẩn bị dài và chủ động hơn.

Thay vì tập trung ngắn hạn trong khu vực, đội bóng này lựa chọn tập huấn dài ngày tại châu Âu, cụ thể là Nga, kết hợp thi đấu giao hữu với các đối thủ có trình độ cao như U23 Hàn Quốc (thắng 4-0).

Đây không chỉ là câu chuyện rèn thể lực hay chiến thuật, mà còn là cách để cầu thủ trẻ Saudi Arabia làm quen với cường độ, nhịp độ và áp lực của bóng đá đỉnh cao – điều họ thường thiếu ở các giải trẻ trong khu vực.

Kinh nghiệm nhà vô địch vùng Vịnh

Đứng sau kế hoạch đó là Luigi Di Biagio, cái tên mang lại sự bảo chứng về chuyên môn. Cựu tiền vệ Inter Milan không xa lạ với bóng đá trẻ châu Âu khi từng dẫn dắt U20 và U21 Italia, làm việc trong môi trường nơi đào tạo trẻ được tổ chức bài bản và khắt khe.

Di Biagio không phải mẫu HLV tạo ra bóng đá hào nhoáng, nhưng ông nổi tiếng ở khả năng xây dựng cấu trúc đội hình, kỷ luật chiến thuật và tâm lý thi đấu cho cầu thủ trẻ, yếu tố đặc biệt quan trọng ở các giải ngắn ngày như U23 châu Á.

Dưới thời Di Biagio, U23 Saudi Arabia cho thấy sự cân bằng giữa sức trẻ và tính thực dụng. Sự kết hợp này là chìa khóa để họ vô địch U23 vùng Vịnh, khi giữ sạch lưới 4/5 trận đấu.

HLV Di Biagio xây dựng một đội ngũ chắc chắn. Ảnh: AFC

Lực lượng nòng cốt của “Chim ưng xanh” gồm đội ngũ có thời gian dài thi đấu cùng nhau, bổ sung một số cầu thủ từng vào chung kết U20 châu Á 2025, nổi bật là tiền đạo Talal Haji mới 19 tuổi.

Bên cạnh đó là những cái tên đã có tiếng nói ở Saudi Pro League như Abdulaziz Aliewa.

Tiền đạo cánh 21 tuổi này trưởng thành bên cạnh Cristiano Ronaldo, là mẫu cầu thủ hiện đại, tốc độ, trực diện và đủ khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Về mặt bảng đấu, U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn phần còn lại. U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan hay U23 Việt Nam đều có điểm mạnh riêng, nhưng xét tổng thể, đội chủ nhà sở hữu chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lợi thế sân bãi vượt trội.

U23 Saudi Arabia không che giấu tham vọng giành vé sớm vào tứ kết, thậm chí đảm bảo ngôi đầu bảng A.

Trong bối cảnh đó, trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở lượt cuối vòng bảng nhiều khả năng diễn ra khi cục diện hai suất vào tứ kết đã cơ bản ngã ngũ.

Điều này khiến tính chất quyết định của trận đấu giảm đi, nhưng không vì thế mà kém ý nghĩa. Bởi vì, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik hay U23 Saudi Arabia đều hy vọng né U23 Nhật Bản – đội có khả năng cao đứng đầu bảng B.