U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen nhờ pha ghi bàn duy nhất của Quang Hưng, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng C VCK U17 châu Á 2026.
Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen
Ghi bàn: Quang Hưng (77')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Quang Hưng)
U17 Yemen: Wesam Al Asbahi, Sailan Basheer, Ali Al Maghdi, Akram Kathei, Saber Al Nuaimi, Ali Shafeq, Mohammed Sadeq, Haitham Al Faqih, Ahmed Aljledy, Abdulrahman Al Qufaili, Mohsen Taleb
