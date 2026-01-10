Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam khi mới 18 tuổi. Dù vậy, chân sút CLB Ninh Bình được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong đội hình chính ở cả hai trận gặp U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1).

"HLV Kim Sang Sik dặn tôi rằng là cầu thủ trẻ thì vào sân phải chạy thật nhiều, tự tin chơi bóng", Lê Phát cho biết.

"Trên sân cũng như sinh hoạt, các cầu thủ nói chuyện, chia sẻ với nhau, để hiểu nhau, ăn ý hơn. Anh Đình Bắc động viên tôi chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn", Lê Phát nói.

Lê Phát còn trẻ nhưng rất tự tin. Ảnh: Ted Trần

Tiền đạo 18 tuổi tiết lộ anh thần tượng Hoàng Đức vì đây là cầu thủ giỏi và luôn đá hết mình, giúp đỡ các đồng đội. Ngoài ra, trước mỗi trận đấu, Lê Phát được mẹ gọi điện hỏi thăm, đội viên, chúc may mắn. Bản thân anh cũng rất may khi có tên trong danh sách chính thức dù trước đó HLV Kim Sang Sik đưa ra quyết định loại tiền đạo CLB Ninh Bình.

Ngày 12/1, U23 Việt Nam đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia. Tiền đạo sinh năm 2007 khẳng định với U23 Việt Nam đối thủ nào cũng quan trọng, và mỗi trận đấu được xem là "chung kết", buộc anh và các đồng đội phải thi đấu nỗ lực hết mình.

"Mỗi trận đấu như một trận chung kết, và U23 Việt Nam cố gắng trong các buổi tập để có kết quả tốt nhất. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành ngôi nhất bảng, vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026", Lê Phát khẳng định.

