Theo đó, trọng tài chính là ông Alexander George King - vị vua sân cỏ hàng đầu của bóng đá Australia. Các trợ lý là hai người đồng hương, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài chính ở phòng VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz cùng mang quốc tịch Australia, người rất kinh nghiệm khi phụ trách phòng VAR trong các giải đấu thuộc hệ thống AFC.

Trọng tài Alexander George King nổi tiếng nghiêm khắc.

Dù mới 33 tuổi nhưng trọng tài Alexander George King có nhiều kinh nghiệm khi bắt chính các trận đấu ở giải Australia cũng như AFC. Ông trở thành trọng tài FIFA vào năm 2020 và cũng nhận giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2017/18 của A-League. Trước khi cầm còi ở VCK U23 châu Á 2026, trọng tài Alexander George King hai lần được phân công điều hành các trận đấu tại giải đấu này vào các kỳ 2022 và 2024.

Theo thống kê từ transfermakrt, trong 196 trận bắt chính, ông George King rút ra đến 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ, tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận. Ông cũng rất quyết đoán trong các tình huống cần đưa ra quyết định nhanh, khi thổi đến 63 quả phạt đền trong suốt sự nghiệp cầm còi, tương đương 0,32 lần/trận.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng và lúc 23h30 ngày 12/1.

