Trước trận cuối vòng bảng gặp U23 Saudi Arabia tại VCK U23 châu Á 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có cuộc gặp gỡ, động viên và nhắc nhở các thành viên U23 Việt Nam về tinh thần, trách nhiệm cũng như sự tập trung cần thiết trong thời điểm mang tính quyết định.

Trước đó, nhằm ghi nhận và khích lệ kịp thời những kết quả tốt của U23 Việt Nam sau 2 trận thắng ở vòng bảng, VFF thưởng nóng Đình Bắc và các đồng đội 1,1 tỷ đồng.

Chủ tịch VFF động viên U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Người đứng đầu VFF nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi toàn đội phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhắc lại bài học từ những giải đấu trước, trong đó có trường hợp dù khởi đầu thuận lợi cũng với hai trận thắng như tại VCK U20 châu Á 2023, nhưng vẫn không thể đi tiếp, qua đó để các cầu thủ ý thức rõ rằng kết quả chỉ được quyết định khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, điều quan trọng nhất lúc này là mỗi thành viên trong đội phải phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh đã tích lũy được qua nhiều năm thi đấu và cọ xát quốc tế. Người đứng đầu VFF cũng khẳng định, quyền chủ động đang nằm trong tay U23 Việt Nam. Việc lựa chọn cách tiếp cận trận đấu, lựa chọn con đường đi tiếp là điều mà thầy trò HLV Kim Sang Sik có đủ năng lực để quyết định bằng chính sự chuẩn bị, tinh thần và khát vọng của mình.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Saudi Arabia. Ảnh: Ted Trần

"Khi chúng ta ở trong trạng thái tốt, đối thủ sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn. Nếu tổ chức tốt và thực hiện đúng kế hoạch, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn", Chủ tịch VFF nói.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng và lúc 23h30 ngày 12/1.

