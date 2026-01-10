"Chúng tôi cần quên đi trận thua U23 Jordan để tập trung vào việc hồi phục thể lực, nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Việt Nam. Đây là trận đấu rất khó lường và là cơ hội cuối với U23 Saudi Arabia, vì thế tất cả phải thi đấu với tinh thần cao nhất để giành chiến thắng", HLV Luigi Biagio của U23 Saudi Arabia nói.

Trước đó, tưởng như có một kết quả thuận lợi trước U23 Jordan, nhưng chủ nhà U23 Saudi Arabia bất ngờ thua 2-3. Với kết quả này, cả 4 đội tại bảng A vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

HLV Luigi Biagio tin là U23 Saudi Arabia sẽ vượt qua vòng bảng.

Muốn vào tứ kết, U23 Saudi Arabia cần thắng đậm U23 Việt Nam, và đây là một nhiệm vụ rất khó bởi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thể hiện phong độ ấn tượng tại giải, với 2 trận toàn thắng, xếp nhất bảng đấu.

"U23 Việt Nam là một đối bóng mạnh. Cầu thủ Việt Nam nhanh nhẹn, trẻ trung và tổ chức tốt. Chúng tôi cần lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc để giành vé vào tứ kết", HLV U23 Saudi Arabia nhấn mạnh.

Về phần mình, U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đi tiếp với ngôi đầu bảng. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy quyết tâm giành chiến thắng. Ở trận gặp U23 Kyrgyzstan, ông Kim cho một số trụ cột nghỉ ngơi và chỉ tung vào sân ở hiệp 2. Ngoài ra, trong trận "chốt sổ" vòng bảng, U23 Việt Nam có thể đón sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhàn.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng và lúc 23h30 ngày 12/1.

