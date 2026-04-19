Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram đang chuẩn bị triển khai đợt sa thải lớn đầu tiên trong năm nay vào ngày 20/5, theo các nguồn tin thân cận công ty.

Đây được xem là bước đi mở màn cho một chuỗi cắt giảm nhân sự sâu rộng hơn dự kiến kéo dài đến hết năm 2026.

Theo một trong các nguồn tin, đợt đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu của Meta, tương đương gần 8.000 nhân viên.

Không dừng lại ở đó, công ty còn lên kế hoạch thực hiện thêm các đợt sa thải trong nửa cuối năm, dù thời điểm và quy mô cụ thể vẫn chưa được chốt.

Các lãnh đạo Meta có thể điều chỉnh chiến lược tùy theo tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

Trước đó, các nguồn tin cho biết Meta có thể cắt giảm tới 20% hoặc hơn tổng nhân sự toàn cầu, một con số cho thấy mức độ quyết liệt trong chiến lược tái cấu trúc lần này.

Tuy nhiên, phía Meta từ chối bình luận về thời điểm cũng như quy mô chính xác của các đợt cắt giảm.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD, nhằm tái định hình toàn bộ cách vận hành của công ty.

Chiến lược này phản ánh xu hướng chung của các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ, nơi AI đang trở thành động lực chính thúc đẩy tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu suất.

Không chỉ Meta, nhiều “ông lớn” khác cũng đã tiến hành cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Amazon đã sa thải khoảng 30.000 nhân viên văn phòng trong những tháng gần đây, tương đương gần 10% lực lượng lao động khối này.

Trong khi đó, công ty fintech Block cũng đã cắt giảm gần một nửa nhân sự hồi tháng 2.

Điểm chung trong các quyết định này là việc ban lãnh đạo các công ty đều viện dẫn những cải thiện về hiệu quả nhờ ứng dụng AI.

Công nghệ này không chỉ tự động hóa các tác vụ đơn giản mà còn dần đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn, làm thay đổi nhu cầu về nguồn nhân lực.

Theo dữ liệu từ Layoffs.fyi, đã có 73.212 nhân viên công nghệ trên toàn cầu mất việc kể từ đầu năm đến nay. Con số này bằng gần một nửa tổng số 153.000 người bị sa thải trong cả năm 2024, cho thấy làn sóng cắt giảm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính đến cuối tháng 12, Meta có gần 79.000 nhân viên trên toàn cầu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đang hình dung một tương lai với ít tầng lớp quản lý hơn và hiệu suất cao hơn nhờ sự hỗ trợ của AI.

(Tổng hợp)