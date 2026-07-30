Các ngân hàng cung cấp nhiều kỳ hạn gửi tiết kiệm khác nhau. Trong số đó, gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là một trong những lựa chọn phổ biến trong nhóm kỳ hạn ngắn nhờ khả năng cân bằng giữa lợi nhuận và thanh khoản.

Đây là kỳ hạn lý tưởng để xoay vòng vốn, tận dụng biến động lãi suất thị trường theo quý. Người gửi có thể linh hoạt điều chỉnh phương án gửi khi lãi suất thị trường thay đổi, thay vì bị cố định trong một kỳ hạn dài.

Với những ưu điểm trên, gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm đối tượng sau:

Người ưu tiên tính linh hoạt và an toàn: Nếu chưa chắc chắn về nhu cầu sử dụng tiền trong dài hạn, tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là lựa chọn lý tưởng. Sau khi đáo hạn, người gửi có thể điều chỉnh kế hoạch tài chính, xoay vòng vốn linh động. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền gửi vẫn đảm bảo sinh lời một cách an toàn.

Người bắt đầu tích lũy: Đối với người mới bắt đầu tích lũy hoặc có khoản tiền nhàn rỗi chưa lớn, kỳ hạn 3 tháng giúp làm quen với việc gửi tiết kiệm mà vẫn duy trì khả năng chủ động sử dụng vốn.

Người muốn nắm bắt cơ hội lãi suất: Hình thức này cho phép người gửi dễ dàng tận dụng cơ hội gửi tiết kiệm ngắn hạn lãi cao nếu ngân hàng có chương trình khuyến mãi hoặc lãi suất ưu đãi cho kỳ hạn 3 tháng. Sau 3 tháng, người gửi có thể tái đầu tư vào mức lãi suất mới nếu thị trường có lợi hơn.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng được nhiều người ưu tiên vì tính linh hoạt cao. Ảnh: Nam Khánh.

Không chỉ riêng trường hợp gửi kỳ hạn 3 tháng tiết kiệm, khi gửi tiết kiệm với bất cứ kỳ hạn nào, để tối ưu lợi nhuận, ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần lưu ý các thông tin sau:

Kiểm tra kỹ lãi suất: Lãi suất thường chênh lệch giữa các ngân hàng và giữa các hình thức gửi tiết kiệm. Người gửi cần kiểm tra kỹ lưỡng lãi suất gửi tiết kiệm 3 tháng tại ngân hàng để đảm bảo nhận được lợi nhuận tốt nhất cho hình thức gửi tiết kiệm ngắn hạn.

Xem điều kiện tất toán trước hạn: Nếu rút trước hạn, người gửi thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ngân hàng, thấp hơn nhiều so với mức lãi suất cam kết ban đầu. Mức lãi suất này phổ biến từ 0,1-0,2%/năm. Vì vậy, việc xác định rõ mục đích và thời gian không cần sử dụng số tiền là rất cần thiết.

Theo dõi lãi suất thị trường để tái đầu tư: Lợi thế của kỳ hạn 3 tháng tiết kiệm là người gửi có cơ hội đánh giá lại thị trường sau mỗi quý. Nếu kỳ đáo hạn tới lãi suất tăng, người gửi có thể tái gửi với mức cao hơn, giúp tận dụng cơ hội gửi tiết kiệm ngắn hạn lãi cao.

Tận dụng ưu đãi cộng thêm: Ngoài lãi suất niêm yết, người gửi có thể tham khảo các chương trình ưu đãi hoặc chính sách cộng thêm lãi suất của từng ngân hàng để lựa chọn phương án phù hợp. Đây là cơ hội giúp người gửi tăng thêm lợi nhuận mà không cần gửi số tiền lớn.