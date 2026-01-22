U23 Việt Nam tổn thất nặng về lực lượng sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026. Hai trung vệ trụ cột ở hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ là Hiểu Minh và Lý Đức đều vắng mặt trong trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Hiểu Minh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, trong khi Lý Đức bị phạt thẻ đỏ trực tiếp, sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" trong 3 trận tiếp theo nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh đá chính cả 5 trận. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số. Tính đến trước trận bán kết, Hiểu Minh đứng thứ hai về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần).

Hiểu Minh và Lý Đức vắng mặt trận cuối của U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Trong khi đó, Lý Đức cũng đá chính từ đầu giải tới bán kết. Cầu thủ CAHN có thể hình, thể lực tốt, phán đoán tình huống nhanh, nhưng anh thiếu "độ lạnh" cần thiết dẫn đến tấm thẻ đỏ rất đáng tiếc.

Việc mất 2 trung vệ giàu kinh nghiệm nhất U23 Việt Nam khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc còn Đức Anh và Văn Hà chơi sở trường ở vị trí trung vệ, nhưng cả hai đều chưa để lại sự yên tâm.

Đức Anh được tung vào sân thay cho Hiểu Minh ở trận trước, sau đó anh lại được HLV Kim Sang Sik rút ra để tăng cường nhân sự cho hàng công. Trong khi Văn Hà chỉ mới có vài phút vào thay người ở giải U23 châu Á năm nay.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đối mặt nhiều khó khăn khi đấu U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Dù cả Đức Anh và Văn Hà đều khó lấp khoảng trống mà Hiểu Minh và Lý Đức để lại, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chiến lược gia người Hàn Quốc hi vọng trung vệ còn lại là Nhật Minh cùng sự xuất sắc của Trung Kiên, thi đấu với phong độ cao nhất, giúp hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đứng vững trước áp lực lớn của U23 Hàn Quốc.

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.