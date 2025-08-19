Sterling vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng khi được cho Arsenal mượn mùa trước. Hiện tiền đạo người Anh vẫn còn thời hạn hai năm hợp đồng ở Stamford Bridge, hưởng lương 325.000 bảng/tuần.

Nguồn tin từ Telegraph cho hay, cả Sterling và Chelsea đều muốn tìm giải pháp lâu dài cho tương lai của anh, với động thái cho mượn cũng được tính đến.

Chelsea muốn bán cả Sterling và Jackson - Ảnh: Standard

Đây chỉ là một trong số nhiều cầu thủ mà đội bóng thành London muốn thanh lý trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Chelsea đang tiến hành việc bán hoặc cho mượn Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Anselmino và Tyrique George trong hai tuần tới.

The Blues tin rằng, họ sẽ thu về 300 triệu bảng Anh từ các thương vụ bán cầu thủ thời gian tới, khiến chi tiêu ròng hè này gần như bằng không.

Fulham đang quan tâm đến Sterling. Bản thân cựu tiền đạo Man City cũng hy vọng được ở lại London, nơi gia đình anh đang sống hạnh phúc.

HLV Maresca thông báo với Sterling rằng, anh sẽ không được chơi cho Chelsea mùa tới nếu ở lại. Thậm chí, tiền đạo 30 tuổi còn không có hồ sơ hay ảnh trong phần đội một trên trang chủ CLB.

Hè qua, The Blues đã chiêu mộ loạt tiền đạo trẻ bao gồm Jamie Gittens, Liam Delap và Joao Pedro, nên Sterling cùng Nicolas Jackson hay Nkunku mất chỗ đứng.