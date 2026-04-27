Dù bạn có thể ăn trái cây họ cam quýt vào bất kỳ lúc nào trong ngày, việc lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ giúp cơ thể tận dụng tốt hơn lợi ích từ loại thực phẩm này.

Ăn vào buổi sáng: Thuận lợi cho hấp thu và hạn chế trào ngược

Theo thông tin trên Thư viện Dược Quốc gia Mỹ, buổi sáng là thời điểm phù hợp để ăn trái cây họ cam quýt nhưng bạn không nên ăn khi bụng đói. Các loại quả này có tính axit cao, nếu ăn sát giờ đi ngủ có thể gây trào ngược axit hoặc làm nặng thêm bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Trong khi đó, vào ban ngày cơ thể ở trạng thái vận động và tư thế đứng nhiều hơn, giúp giảm nguy cơ axit dạ dày trào ngược.

Ngoài ra, vitamin C tan trong nước, không cần chất béo để hấp thu. Khi ăn vào buổi sáng, cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh hơn dưỡng chất này. Dù vẫn cần thêm nghiên cứu, nhiều ý kiến cho rằng đây là cách đơn giản để bổ sung vitamin C mỗi ngày, hỗ trợ miễn dịch hiệu quả.

Trái cây họ cam quýt phong phú, có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Ăn sau bữa ăn: Phù hợp với người dễ kích ứng dạ dày

Với những người dễ bị trào ngược axit, ăn trái cây họ cam quýt khi bụng đói có thể gây khó chịu. Thực phẩm có tính axit cao làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát.

Trái cây họ cam quýt có độ pH trung bình từ 3 đến 4,3 do chứa axit citric. Những loại có vị càng chua thường có tính axit cao hơn. Vì vậy, dùng những loại quả này sau bữa ăn được xem là lựa chọn an toàn hơn, hạn chế kích ứng dạ dày mà vẫn đảm bảo cơ thể hấp thu tốt vitamin C.

Kết hợp với thực phẩm giàu sắt để tăng hiệu quả dinh dưỡng

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc trên 440 người, một lợi ích quan trọng khác của vitamin C là hỗ trợ hấp thu sắt, đặc biệt là sắt từ thực vật. Khi kết hợp trái cây họ cam quýt với các thực phẩm giàu sắt như rau lá xanh, các loại đậu hay hạt, khả năng hấp thu sắt của cơ thể sẽ được cải thiện.

Chẳng hạn, ăn một quả cam sau bữa ăn giàu sắt có thể giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người ăn chay hoặc thuần chay. Ngoài ra, việc kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin C khác như ớt chuông, cải Brussels hay dâu tây cũng bổ sung đa dạng dưỡng chất và tối ưu lượng vitamin C cho cơ thể.

Hàm lượng vitamin C dồi dào nhưng dễ bị hao hụt

Trái cây họ cam quýt không chỉ giàu vitamin C mà còn cung cấp chất chống oxy hóa, khoáng chất và chất xơ. Trung bình, một quả cam chứa khoảng 82,7mg vitamin C, quýt khoảng 32mg, nửa quả bưởi cung cấp 39,3mg và chanh khoảng 19,5mg.

Tuy nhiên, vitamin C dễ bị phá hủy trong quá trình nấu nướng hoặc khi tiếp xúc lâu với ánh sáng. Vì vậy, ăn trái cây tươi, chưa qua chế biến là cách tốt nhất để bạn giữ trọn giá trị dinh dưỡng.