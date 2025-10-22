Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, vụ tấn công xảy ra ngay sau khi các lực lượng Kiev phóng tên lửa Storm Shadow của Anh vào nhà máy hóa chất Bryansk, nơi sản xuất thuốc súng và nhiên liệu tên lửa của Nga, vào ngày 21/10.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, người dân Kiev đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 1h10 sáng (giờ địa phương), ngay sau khi Không quân Ukraine đưa ra cảnh báo về đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Một số vụ nổ khác cũng đã xảy ra khoảng 30 phút sau đó.

Một tòa nhà bốc cháy trong lúc Nga triển khai không kích quy mô lớn vào rạng sáng 22/10. Ảnh: Ivan Fedorov/Telegram

Các vụ nổ cũng được báo cáo xuất hiện ở Dnipro, Zaporizhzhia và thành phố cảng Izmail của Ukraine. Hiện nhà chức trách vẫn chưa công bố đánh giá thiệt hại về người và tài sản.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận, các đơn vị phòng không đã nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào khu vực này. Song, ít nhất một đám cháy đã bùng phát trong thành phố, các vụ cháy xe và thiệt hại tại một số tòa nhà chung cư cũng được báo cáo. Tính đến 2h40 sáng, chưa có báo cáo thương vong tại Kiev.

Vụ tấn công của Nga còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở những khu vực khác của Ukraine. Thống đốc Ivan Fedorov cho biết, một tòa nhà chung cư ở Zaporizhzhia đã bị hư hại trong đêm. Ít nhất một người đã bị thương.

Các vụ tấn công ở Izmail thuộc tỉnh Odessa còn gây mất điện trong thành phố. Những vụ tấn công gần đây của Nga vào các cơ sở năng lượng tại địa phương đã khiến hàng nghìn hộ gia đình sống trong cảnh mất điện.

Hôm 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga sẽ gia tăng tập kích vào mạng lưới điện của nước này, một khi áp lực từ quốc tế và mối lo Mỹ quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev giảm bớt.

Ông Zelensky nói thêm, "các biện pháp trừng phạt tầm xa" dưới hình thức Ukraine tấn công cơ sở quân sự và năng lượng của Nga sẽ là chìa khóa để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. Mặc dù Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) nội địa để nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở Nga, nhưng ông Zelensky vẫn kêu gọi các đối tác nước ngoài gây áp lực lên Điện Kremlin bằng cách cung cấp tên lửa tầm xa.