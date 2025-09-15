Theo hãng truyền thông Nefes của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh nguồn cung S-400 nội địa của Nga đang bị thiếu hụt và nhu cầu mua gia tăng từ các nước thứ 3. Song, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chưa lên tiếng chính thức xác nhận thông tin trên.

Trong khi đó, trang tin Militarnyi cho hay, đề xuất của Nga đã nhận được “thái độ tích cực” từ phía giới chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đáng nói, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang tự phát triển hệ thống phòng không nội địa mang tên "Vòm thép" với mục đích giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Nga.

Trước đó, Nga đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 2 hệ thống S-400 vào năm 2017 và chuyển giao vào năm 2019, với giá 2,5 tỷ USD sau khi Ankara không thể mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố các hệ thống S-400 sẽ được vận hành đầy đủ vào tháng 4/2022, nhưng cho tới nay Ankara vẫn chưa sử dụng chúng.

Ngoài ra, do S-400 không được tích hợp vào mạng lưới vũ khí của NATO, nên việc bảo trì các tên lửa của S-400 trở thành gánh nặng tài chính cho Ankara.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga đã dẫn tới căng thẳng giữa Ankara và Washington, đồng thời khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình tiêm kích F-35 và đối mặt với các lệnh trừng phạt. Theo tờ Türkiye Today, việc từ bỏ S-400 sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng hơn trong việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ về tiêm kích F-16 và quay trở lại với chương trình F-35.

Theo Militarnyi, với Nga, ưu tiên lấp đầy kho dự trữ S-400 đến từ việc số lượng hệ thống phòng không bị mất trong quá trình chiến đấu ngày càng tăng.

Đây không phải là lần đầu tiên số phận của các hệ thống S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Vào năm 2023, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Mevlüt Çavuşoğlu tiết lộ, Mỹ đã yêu cầu Ankara chuyển các hệ thống S-400 cho Ukraine, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã kịch liệt phản đối.

Hiện tại, Nga được cho đang vật lộn để đáp ứng cam kết cung cấp S-400 với các bên mua như Ấn Độ.