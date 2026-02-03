Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đã “thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có thương mại và biện pháp kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Ông Modi đã nhất trí việc Ấn Độ ngừng mua dầu mỏ của Nga cũng như mua thêm nguồn nhiên liệu này từ Mỹ và có thể từ Venezuela… Xuất phát từ tình hữu nghị và sự tôn trọng đối với Thủ tướng Modi, theo yêu cầu của ông ấy, chúng tôi ngay lập tức nhất trí về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế quan cho hàng hóa Ấn Độ xuống 18%. New Delhi cũng sẽ tiến tới giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0”, ông Trump viết.

Ông Modi sau đó xác nhận trên mạng xã hội X rằng mức thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu của Ấn Độ sẽ là 18%, đồng thời ông thay mặt 1,4 tỷ người dân Ấn Độ gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ Trump “vì thông báo tuyệt vời này”.

Theo Al Jazeera, thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Ấn Độ đã kết thúc căng thẳng thương mại của hai bên trong nhiều tháng qua. Vào tháng 8 năm ngoái, ông Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ, ngoài mức thuế đối ứng 25% trước đó nhằm buộc New Delhi phải từ bỏ mua dầu mỏ Nga.